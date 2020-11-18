Apple радикально снижает комиссию в App Store. Но только для небогатых разработчиков

Apple уменьшит комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков, зарабатывающих в нем не больше $1 млн в год. Новые правила заработают с января 2021 г., но для расчетов с учетом новой комиссии разработчикам потребуется отправить в Apple заявку. При превышении порога в $1 млн возврат к 30-процентной комиссии произойдет автоматически.

Помощь бедным разработчикам

Компания Apple объявила о снижении комиссии для разработчиков в своем магазине приложений App Store. В рамках собственной программы поддержки малого бизнеса она уменьшит ее ровно вдвое – с нынешних 30% до 15%.

Это означает, что Apple будет забирать меньше денег с каждой сделки разработчика, будь то продажа непосредственно самого приложения или транзакция внутри него. Изменения вступят в силу 1 января 2021 г., однако рассчитывать на щедрость Apple смогут далеко не все девелоперы.

Новые условия App Store распространяются лишь на тех разработчиков, размер суммарной выручки которых в магазине Apple не превышает $1 млн в год (75,62 млн руб. по курсу ЦБ на 18 ноября 2020 г.).

Нововведение, пишет The Verge, может негативно отразиться на доходах компании, однако Apple не называет прогнозируемые размеры суммы, которую она потеряет после ввода уменьшенной комиссии. По итогам 2019 г. App Store принес ей $50 млрд выручки.

Непростые условия

По состоянию на 18 ноября 2020 г. Apple не уточняла, какое именно количество разработчиков могут претендовать на новые условия расчета с ней. В настоящее время в App Store зарегистрировано более 28 млн создателей ПО для ее мобильных платформ из 227 стран мира, и по словам компании, изменения затронут «подавляющее их большинство».

Начинающие разработчики ПО для iOS смогут зарабатывать больше

Также она не сообщила, есть ли в новых правилах какие-либо другие ограничения, помимо размеров годового заработка, препятствующие уменьшению комиссии.

Немаловажный момент – новая комиссия в App Store будет работать в «полуавтоматическом» режиме. Это означает, что для перехода на нее разработчикам нужно будет подать соответствующее заявление, и только после этого они смогут получить ее. При этом, как только их выручка в магазине Apple превысит $1 млн в год, возврат к прежним 30% произойдет автоматически.

Например, разработчик, который присоединится к программе в начале 2021 г. и заработает более $1 млн к середине года, должен будет выплачивать 30-процентную комиссию до конца года. 30% распространятся и на весь 2022 г., но если выручка упадет ниже порога в $1 млн, разработчик снова получит право на скидку в 2023 г.

Возможные подводные камни

Компания сообщила, что собирается опубликовать дополнительную информацию о своей новой программе в декабре 2020 г., за месяц до вступления в силу изменений в правилах App Store. Существует вероятность, что на возможность снижения комиссии будет влиять и местонахождение разработчиков – компания известна своим не очень лояльным отношением к девелоперам из России.

Например, в апреле 2019 г. CNews писал, что некоторые российские разработчики приложений для iOS не получали от компании полагающиеся им выплаты на протяжении нескольких месяцев. В декабре 2018 г. Apple закрыла для россиян доступ к сервису Search Ads, через который она продает рекламу в поиске App Store. Ввод ограничений Apple объяснила новыми поправками к «налогу на Google», которые вступили в силу 1 января 2019 г., то есть увеличением до 20% НДС, выплачиваемого компанией в России.

Что могло послужить предпосылкой

Комиссии в маркетплейсах уже несколько месяцев обсуждают во всем мире. Началось все со скандала между издателем видеоигр Epic Games и компаниями Google и Apple, разразившегося именно из-за высоких, по мнению Epic Games, комиссий в маркетплейсах. Противостояние началось 13 августа 2020 г. – в этот день Epic Games представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment). Платформа была внедрена в очень популярную условно-бесплатную (free-to-play) игру Fortnite. Запустив ее, Epic Games предложила пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Это грубое нарушение правил магазинов Apple App Store и Google Play, к тому же Epic Games внедрила новую систему оплаты без уведомления Apple и Google. Apple и Google одновременно и практически моментально удалили Fortnite из каталога своих магазинов, а Epic Games, словно готовившаяся к такому исходу заранее, без промедлений подала на них обеих в суд. Ее иск состоял из 62 страниц.

Apple опередила российских законотворцев

Российские власти тоже пристально следят за размерами комиссий в магазинах приложений. К примеру, депутат Федот Тумусов в начале сентября 2020 г. внес на рассмотрение в Госдуму законопроект «О маркетплейсах», в котором предложил снизить комиссии таких магазинов с 30% до 20% и раз в квартал отчислять треть этой комиссии в специальный фонд.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он направлен на «устранение перекоса, создавшегося из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки». Федот Тумусов также утверждает, что данный закон «уменьшит кадровый “голод” из-за отъезда кадров в сфере компьютерных технологий за границу».

Инициатива депутата получила отрицательный отклик от представителей российской ИТ-сферы. Как сообщал CNews, в середине ноября 2020 г. пять крупнейших ИТ-организаций России обратились к властям в письме с просьбой не поддерживать законопроект «О маркетплейсе». Они уверены, что это может негативно отразиться на российском бизнесе и затормозить цифровизацию экономики.

Под письмом подписались пять организаций: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», Некоммерческое партнерство разработчиков ПО «Руссофт» и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).