В России готовится людоедский закон против Apple и Google

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов подготовил законопроект «О маркетплейсе». В нем он предложил снизить комиссии магазинов приложений до 20%, и раз в квартал отчислять треть этой комиссии в специальный фонд. Кроме того, он предложил разрешить пользователям устанавливать на свои гаджеты сторонние маркетплейсы. Эксперты разглядели в документе противоречия Гражданскому кодексу.

Маркетплейсы возьмут под контроль

На рассмотрение в Государственную думу внесен законопроект о регулировании маркетплейсов. В нем предлагается лишить владельцев магазинов приложений, к примеру, Google и Apple, половины прибыли за счет уменьшения комиссии для разработчиков и дополнительных ежеквартальных отчислений.

В одном из положений законопроекта сказано, что после вступления его в силу владельцы маркетплейсов будут обязаны разрешить пользователям устанавливать на свои устройства магазины приложений от сторонних компаний. Если на Android такое еще возможно, то за всю историю существования платформы iOS Apple не допускала подобного.

Пока неизвестно, как Apple отреагирует на принятие нового законопроекта, тем более что власти других стран не накладывают на нее подобные обязательства. Теоретически, она может закрыть App Store для россиян, чтобы не нарушать законодательство, и тот же шаг может предпринять и Google.

Из-за новой инициативы властей россияне могут столкнуться с большими трудностями при установке приложений

Автором законопроекта «О маркетплейсе» выступил депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Документ № 1015918-7 был внесен на рассмотрение 1 сентября 2020 г. и опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности (sozd.duma.gov.ru).

Основные положения

Законопроект Федота Тумусова включает пять основных положений, и первое из них касается разрешения пользователям устанавливать магазины приложений, разработанные сторонними компаниями. Второе положение документа гласит, что владелец ОС не должен ограничивать установку стороннего ПО на данную ОС, установленную на то или иное устройство – сотовый телефон, планшет, компьютер и т. д.

Третье положение законопроекта: «При продаже лицензии на ПО или при продаже права временного пользования (подписки) на такое ПО, а также при совершении покупок внутри приложения взимание владельцем маркетплейса комиссии за такую продажу ограничить максимумом в 20% от цены продажи (без НДС). Из данных 20% правообладатель или владелец маркетплейса ежеквартально перечисляет третью часть в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий».

Согласно тексту документа, «порядок создания и организации специального фонда для подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, управление данным фондом и распределение денежных средств специального фонда устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации экономической политики». Это значит, что комиссия, к примеру, Google и Apple в России в итоге уменьшится вдвое.

В четвертом положении документа сказано, что владелец маркетплейса обязан ежеквартально публиковать отчет о продажах на территории России в средствах массовой информации. Наконец, пятое положение звучит так: «Публикация и перечисление средств правообладателем или владельцем маркетплейса производится в течение одного календарного месяца, последующего за окончанием отчетного квартала».

Для чего понадобился законопроект

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, документ направлен на «устранение перекоса, создавшегося из-за неуплаты налога на прибыль владельцами маркетплейсов по месту получения выручки». Федот Тумусов также утверждает, что данный закон «уменьшит кадровый “голод” из-за отъезда кадров в сфере компьютерных технологий за границу».

Принятие проекта федерального закона «О маркетплейсе», отметил Тумусов, не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов

России и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Эксперты не согласны

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя комиссии по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Журавлева, идея Федота Тумусова направлена на решение проблемы с высокими комиссиями, но в то же время она противоречит Гражданскому кодексу России, которым предусмотрена свобода договора хозяйствующих субъектов. «Навязывание условий договора со стороны государства создаст опасный прецедент, поэтому, вероятнее всего, проект не будет поддержан», – сказал Журавлев.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков обнаружил в законопроекте Тумусова несколько недочетов. Он обратил внимание на то, что документ никак не объясняет выбор именно 20-процентного размера комиссии. Также в нем нет информации об администрирующем органе, и не раскрыта ответственность за неисполнение требований.

Против кого направлен законопроект

Инициатива Федота Тумусова затрагивает все компании, владеющие фирменными маркетплейсами. К примеру, комиссия в магазине Google Play составляет 30%, но владельцы Android-устройств технически могут установить сторонний магазин. Подобная возможность полностью отсутствует на мобильных гаджетах Apple, собственный магазин которой (App Store) тоже требует с разработчиков 30-процентные отчисления.

По словам депутата, проблема с высокими комиссиями в маркетплейсах обсуждается во многих странах мира, не только в России. «Появление такой нормы позволило бы отразить позицию Россию в нашей юрисдикции», – отметил Тумусов.

Напомним, что из-за высоких комиссий в App Store разгорелся крупный скандал между издателем видеоигр Epic Games и компаниями Google и Apple. «Война» между гейм-девелопером и ИТ-гигантами, как сообщал CNews, началась 13 августа 2020 г., когда Epic Games представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment). Она была внедрена в очень популярную условно-бесплатную (free-to-play) игру Fortnite.

Показав эту платформу, Epic Games предложила пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Это грубое нарушение правил магазинов Apple App Store и Google Play, к тому же Epic Games внедрила новую систему оплаты без уведомления Apple и Google.

Apple и Google одновременно и практически моментально удалили Fortnite из каталога своих магазинов, а Epic Games, словно готовившаяся к такому исходу заранее, без промедлений подала на них обеих в суд. Ее иск состоял из 62 страниц.

О своей готовности удалить аккаунт Epic Games из App Store компания Apple заявила 17 августа 2020 г.

24 августа 2020 г. корпорация Microsoft поддержала Epic Games в конфликте против Apple и Google, заявив, что подаст на Apple в суд, если та удалит аккаунт Epic Games из магазина App Store. Это повлечет за собой большие трудности к движку Unreal Engine сторонними разработчиками видеоигр и приложений и затронет интересы Microsoft – она является издателем, по меньшей мере, одного проекта на базе этого движка.

Промежуточным итогом происходящего стало удаление аккаунта Epic Games из App Store. Это произошло 28 августа 2020 г., и привело к тому, что Epic Games лишилась возможности добавлять новые игры и приложения для iOS и macOS или обновлять имеющиеся. Для пользователей это означает, что они больше не могут скачивать игры Epic Games и совершать в них покупки, используя платежную систему Apple Pay.

В то же время Apple сохранила профиль Epic Games для поддержки движка Unreal Engine. Каким будет следующий шаг противоборствующих сторон, пока неизвестно.