Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии

Компания Wargaming, разработчик игры World of Tanks уходит с рынков России и Белоруссии. Компания также закрывает свою игровую студию в Минске. Поддержка игр в обеих странах продолжится силами российской компании Lesta Stdio.

Разработчик многопользовательских компьютерных игр Wargaming объявил о прекращении работы в России и Белоруссии. Также компания закрывает свою игровую студию в Минске.

С 31 марта 2022 г. операции Wargaming в России и Белоруссии переданы санкт-петербургской компании Lesta Studio. Данная компания занимается разработкой компьютерных игр с 1991 г. В 2011 г. она стала «дочкой» Wargaming и занялась разработкой многопользовательской игры World of Warships. Также в рамках Lesta Studio была создана образовательная платформа по разработке игр Wargaming Academy.

Сейчас в Wargaming заявили, что Lesta Studio более не является аффилированной с ней стороной. В Wargaming также утверждают, что компания более не будет получать доходов от деятельности в России и Белоруссии. При этом в компании предупреждают, что уход с этих рынков приведет к потере ею доходов.

Чем известна Wargaming

Компания Wargaming была основана белорусом Викторым Кислым в 1998 г. В 2001 г. после серии приобретений других разработчиков Wargaming разместила свою штаб-квартиру на Кипре.

Компания разрабатывает многопользовательские онлайн-игры, работающие в режиме free-to-play (бесплатный доступ к игре с возможностью покупок дополнительных опций). Основной хит, созданный компанией, — это игра World of Tanks, эмитирующая танковые сражения времен Второй мировой войны. В 2018 г. число зарегистрированных пользователей игры по всему миру насчитывало 180 млн.

Также Wargaming создала либо выступает издателем таких продуктов как упомянутая игра World of Warships (аркадный симулятор морских сражений на кораблях), аркадный авиационный экшн World of Warplanes, Total War: Arena (эмитирует сражения времен Древней Греции и Древнего Рима), пошаговая стратегия Master of Orion.

Помимо постсоветского пространства, игры компании дистрибутируются на рынках Европы, США и Китая. Компания приобретала и зарубежных игровых разработчиков, таких как Gas Powered Games и Day 1 Studio.

В 2013 г. Wargaming стала совладельцем кипрского банка Heelni. Некоторое время компания имела возможность проводить листинг своих акций на Кипрской фондовой бирже, но торги ценными бумагами Wargamingтак и не начались. В 2012 г. оборот компании составил 217,9 млн евро, чистая прибыль — 6,1 млн евро.

Скандал, связанный с событиями на Украине

С началом специальной военной операции России на Украине креативный директор компании Сергей Буркатовский на своей страницы в социальных сетях сообщили о поддержке действий России. После этого Буркатовский покинул компанию, а Wargaming заявила, что не разделяет эту позицию, и сосредоточила все свои усилия на поддержке более чем 500 сотрудников компании, работающих в Киеве.