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Кислый Виктор



25.04.2025 В России арестованы счета создателей «Мира танков» 1
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 1
22.09.2014 Российские ИТ-компании высказались против сбора на создание отечественного ПО 1
14.02.2013 Wargaming купила Gas Powered Games 1
30.01.2013 Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго 1
29.01.2013 Wargaming идет на консоли 1
24.12.2012 Wargaming в 2012: успех длиною в год 1
08.08.2012 Wargaming приобрелa компанию BigWorld 1
03.08.2012 World of Battleships меняет название 1
05.01.2011 Первый миллион World of Tanks 1
02.02.2010 "Order of War. Столкновение" - масштабное дополнение к популярной стратегии 1
15.11.2007 Wargaming.net и Arise объединились 1
31.07.2007 Massive Assault Network 2 по-русски 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Кислый Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Wargaming 153 14
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 3
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 33 3
8410 2
Arise 20 2
Wargaming - BigWorld Technology 4 2
Yandex - Яндекс 7629 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Acronis - Акронис 451 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1102 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Game Insight 37 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Галактика - Корпорация 1475 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 312 1
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 739 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 793 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17306 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1655 5
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 4
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 780 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20350 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11651 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10739 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1430 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 882 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14525 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13607 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9345 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4717 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25861 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21667 1
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4664 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9445 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2039 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12942 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16308 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6259 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 68 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10895 1
Repository - Репозиторий 912 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1832 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 991 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 906 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 379 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10534 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 179 9
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 43 7
Wargaming - World of Warplanes 37 7
Linux OS 10169 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1315 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4049 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Monolith Productions - F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 61 1
Wargaming - World of Tanks Blitz 23 1
Thorley Denny - Торли Денни 2 2
Буркатовский Сергей 2 2
Белоусов Сергей 243 1
Нуралиев Борис 290 1
Никифоров Николай 1136 1
Варламов Кирилл 40 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Андреев Сергей 64 1
Мацанюк Игорь 22 1
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Кумеров Вадим 1 1
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