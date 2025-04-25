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Кислый Виктор
|25.04.2025
|В России арестованы счета создателей «Мира танков» 1
|15.06.2022
|Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2
|04.04.2022
|Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 1
|22.09.2014
|Российские ИТ-компании высказались против сбора на создание отечественного ПО 1
|14.02.2013
|Wargaming купила Gas Powered Games 1
|30.01.2013
|Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго 1
|29.01.2013
|Wargaming идет на консоли 1
|24.12.2012
|Wargaming в 2012: успех длиною в год 1
|08.08.2012
|Wargaming приобрелa компанию BigWorld 1
|03.08.2012
|World of Battleships меняет название 1
|05.01.2011
|Первый миллион World of Tanks 1
|02.02.2010
|"Order of War. Столкновение" - масштабное дополнение к популярной стратегии 1
|15.11.2007
|Wargaming.net и Arise объединились 1
|31.07.2007
|Massive Assault Network 2 по-русски 1
Кислый Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Thorley Denny - Торли Денни 2 2
|Буркатовский Сергей 2 2
|Белоусов Сергей 243 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Андреев Сергей 64 1
|Мацанюк Игорь 22 1
|Макаров Вячеслав 9 1
|Яранцев Андрей 3 1
|Вацовский Михаил 1 1
|Кумеров Вадим 1 1
|Мукин Федор 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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