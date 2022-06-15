Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wargaming BigWorld Technology
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.06.2022
|Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
|08.08.2012
|Wargaming приобрелa компанию BigWorld 5
|26.03.2009
|Astrum Online создает онлайн-игру на технологии BigWorld Technology 2
|07.09.2007
|ММО – теперь и для детей 1
Публикаций - 5, упоминаний - 11
Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|Кислый Виктор 17 2
|Макаров Вячеслав 10 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Буркатовский Сергей 2 1
|Forbes - Форбс 1002 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.