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Wargaming BigWorld Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
08.08.2012 Wargaming приобрелa компанию BigWorld 5
26.03.2009 Astrum Online создает онлайн-игру на технологии BigWorld Technology 2
07.09.2007 ММО – теперь и для детей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:

Wargaming 161 2
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Tencent Games 7 1
Arise 20 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
МегаФон 10742 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Ростелеком 10948 1
EA - Electronic Arts 1317 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 3
Wargaming - World of Warplanes 38 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Кислый Виктор 17 2
Макаров Вячеслав 10 1
Захаров Дмитрий 46 1
Буркатовский Сергей 2 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Турция - ТРСК - Никосия 13 1
Сербия - Белград 62 1
Сербия - Республика 375 1
Канада 5082 1
Польша - Варшава 111 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа 24964 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Литва - Вильнюс 41 1
Чехия - Прага 207 1
Беларусь - Минск 706 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Германия - Берлин 732 1
Кипр - Республика 636 1
Украина - Киев 1151 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Украина 7928 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
F2P - Free-to-play 102 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - Воздушные сражения - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 42 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Forbes - Форбс 1002 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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