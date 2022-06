Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве

Wargaming меняет Россию и Белоруссию на Сербию и Польшу

Компания Wargaming, разработчик компьютерных игр с белорусскими корнями, объявила об открытии двух новых студий на территории Европы. Офисы будут расположены в Белграде (Сербия) и Варшаве (Польша) и примут в совокупности до 400 сотрудников.

Более крупная белградская студия, как ожидается, приютит как местных, так и зарубежных специалистов. В частности, в компании рассчитывает превратить ее в своего рода хаб для персонала Wargaming, переброшенного в Сербию из других стран в рамках процедуры релокации. Сербская площадка займется разработкой и изданием игр. Основной задачей студии станет поддержка MMO-франшиз (массовые многопользовательские онлайн-игры) World of Tanks и World of Warships, включая предоставление ключевых сервисов и разработку новых продуктов. Также на базе белградского офиса будет запущена программа стажировки Wargaming Forge, нацеленная на молодых разработчиков игр.

Польская же площадка по началу сосредоточится на издательской деятельности, но в компании не исключают дальнейшего расширения ее функций.

Wargaming расширяется в Сербию и Польшу

По словам главного исполнительного директора Wargaming Виктора Кислого, Варшава и Белград были выбраны для дальнейшей европейской экспансии компании, поскольку располагают быстроразвивающимся технологическим сектором с огромным потенциалом.

Помимо белградского и варшавского, в распоряжении Wargaming находится шесть европейских офисов – в Никосии (Кипр), Вильнюсе (Литва), Праге (Чехия), Киеве (Украина), Гилдфорде (Великобритания) и Берлине (Германия).

Уход из России и Белоруссии

В компании открытие новых студий называют «очередным шагом в процессе реструктуризации».

В начале апреля 2022 г. Wargaming анонсировала уход с российского и белорусского рынков, а также закрытие игровой студии в Минске.

По сообщению компании, с 31 марта 2022 г. операции Wargaming в России и Белоруссии были переданы ее бывшей «дочке» – петербургской Lesta Studio, которая с 2011 г. занимается развитием MMO-проекта World of Warships. Wargaming постаралась максимально дистанцироваться от Lesta Studio, заявив, что больше не аффилирована с ней и не будет получать каких-либо доходов от детальности компании на российском и белорусском рынках.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей Интернет вещей

Вслед за началом украинских событий 24 февраля 2022 г. бывший креативный директор Wargaming Сергей Буркатовский высказался в поддержку действий России на Украине на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской запрещенной организацией). Сообщение впоследствии было удалено. 26 февраля Буркатовский сообщил об увольнении из Wargaming.

Несколько фактов о Wargaming

Wargaming – разработчик и издатель компьютерных игр. Наиболее популярные проекты компании – многопользовательские сессионные игры World of Tanks (аркадные танковые бои; разработка минской студии) и World of Warships (аркадные морские сражения; разработка петербургской Lesta Studio). Следует также отметить третью игру серии – World of Warplanes (воздушные сражения; разработка киевской Persha Studia), которая, в отличие от успешных WoT и WoWS, не снискала особой популярности и получила смешанные отзывы критиков.

Компанию в 1998 г. основал в Минске выпускник физфака Белорусского государственного университета (БГУ) Виктор Кислый. Первым проектом Wargaming стала стратегическая компьютерная игра DBA Online.

В 2011 г. штаб-квартира преуспевшей за счет «выстрелившего» проекта World of Tanks Wargaming «переехала» на Кипр. В 2013 г. компания выкупила высотное здание в Никосии под штаб-квартиру за 20 млн евро, а в 2014 г. вложилась в местный банк Hellenic. По информации Forbes, примерно тогда же Кислый, немногочисленные акционеры и некоторые сотрудники Wargaming получили кипрские паспорта.

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно Безопасность

Также с Wargaming связан Вячеслав Макаров. В прошлом директор по продукту World of Tanks, он покинул компанию в начале 2020 г. и основал в России «Партию прямой демократии». Осенью 2020 г. Макаров покинул пост генерального секретаря политической партии.

Компания отметилась приобретением отечественных и зарубежных игровых разработчиков, таких как минская Arise, американские Gas Powered Games и Day 1 Studio. В 2012 г. Wargaming купила австралийскую компанию BigWorld – разработчика игрового движка, лежавшего в основе WoT, WoWS и WoWP.