Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176193
ИКТ 13717
Организации 10690
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3460
Системы 25696
Персоны 75618
География 2860
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Хантажаев Малик


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Компания-создатель «Мира танков» объявлена экстремистской. В России она теперь запрещена. Активы национализированы 1
28.04.2025 Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы 1
25.04.2025 В России арестованы счета создателей «Мира танков» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хантажаев Малик и организации, системы, технологии, персоны:

Wargaming 155 3
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 29 3
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 36 3
Meta Platforms - Facebook 4468 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Газпром ПАО 1368 1
Unsplash 1033 1
GEM Capital 8 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 801 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 47 1
Президент Украины 124 1
Единая Россия - Политическая партия 301 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 324 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1670 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17391 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11759 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30612 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 883 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 79 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2977 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10823 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 45 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 182 3
Wargaming - World of Tanks Blitz 25 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 792 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1125 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 785 1
Кислый Виктор 16 3
Хатажаев Малик 2 2
Путин Владимир 3248 1
Горелкин Антон 101 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17871 3
Украина 7672 3
Россия - РФ - Российская федерация 149343 3
Беларусь - Белоруссия 5845 3
Беларусь - Минск 651 2
Кипр - Республика 571 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1755 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 517 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 594 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 544 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3607 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6367 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4051 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1695 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 706 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1022 1
РИА Новости 945 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1984 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще