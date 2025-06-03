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Хантажаев Малик
УПОМИНАНИЯ
Хантажаев Малик и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1368 1
|Unsplash 1033 1
|GEM Capital 8 1
|Кислый Виктор 16 3
|Хатажаев Малик 2 2
|Путин Владимир 3248 1
|Горелкин Антон 101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
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