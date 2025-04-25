В России арестованы счета создателей «Мира танков»

Суд арестовал счета «Леста Игры» - разработчика многопользовательских игр, ранее являвшейся частью Wargaming. Причиной может быть осуществляемый Wargaming сбор средств в пользу Украину, хотя обе компании еще в 2022 г. разделили свой бизнес.

Арест счетов создателей «Мир танков»

Таганский районный суд наложил арест на счет разработчика многопользовательских игр «Лестра Игра». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Взыскателем выступает Генпрокуратура.

Речь идет о трех юридических лицах: ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эмженси».

Петербургский разработчик игр «Леста Игры» (Lesta Studio) в 2011 г. стал «дочкой» киприотской компании Wargaming, основанной белорусом Виктором Кислым. Основной продукт Wargaming - многопользовательскай онлайн-игра World of Tanks.

Раздел активов Wargaming

«Леста Игры» став частью Wargaming, занялась разработкой другой многопоользовательской игры - World of Warship. В 2022 г. Wargaming сообщил о передаче операций в России и Белоруссии компании «Леста Игры». Тогда же было заявлено, что «Леста Студио» более не является аффилированным лицом Wargaming.

Компания Wargaming создана в Белоруссии и поддерживала музей «Линия Сталина» под Минском, где выставлены танки времен Великой Отечественной войны

Одной из причин такого решения стало наличие у Wargaming большого штата сотрудников на Украине.

РБК обращает внимание, что в 2023 г. Wargaming объявил сбор средств для Украины среди своих пользователей, в том числе были созданы специальные наборы контента по украинской тематики. Собранные средства компания обещала направить на закупку машин «скорой помощи» для Украины.

В пресс-службе «Леста Игры» заявили CNews, что компания в последние месяцы плотно готовится к празднованию Дня Победы. «У нас запланированы десятки тематических активностей для игроков - от ангара "Красная площадь" в "Мире танков" до мероприятий в музеях непосредственно 9 мая, - заявили в компании. - Все ресурсы, вся мощь компании сейчас сосредоточены на этом. Происходящее совершенно неожиданно для нас, но мы справимся, потому что уверены, что справедливость восторжествует. А игроков просим не волноваться - серверы работают, и мы работаем, и все будет хорошо».

Как обстоят дела в «Леста Игры» после выхода из Wargaming

Владелец и основатель «Леста Игры» Малик Хантажаев ранее рассказывал РБК, что разделение бизнеса происходило «архисложно». «Российский бизнес был разрезан по-живому, как бензопилой, а отрезанным частям всегда трудно снова стать единым организмом. Шансов выжить у нас было не так много. Но мы выжили - в том числе благодаря тому, что был предусмотрен переходный период до окончательного раздела, когда рабочие процессы частично оставались общими».

До разделения «Леста Игры» выполняла функцию производственной компании. Глобальная компания занималась финансами, маркетингом, R&D, серверными технологиями, дата-центрами и пр.

Также Хантажаев заверял, что торговые марки оформлены на «Леста Геймс Эндженси», и никаких отчислений в стороны Wargaming компания не осуществляет. И никаких финансовые отношений между двумя компаниями нет.

Договор предполагает, что «Леста Игры» оперирует тремя играми - «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz - на территории России и Белоруссии. Выручка «Леста Игры» за 2023 г. составила 22 млрд руб. В компании работало около 1,8 тыс. человек, в том числе 860 сотрудников в Санкт-Петербурге, 800 в Минске.