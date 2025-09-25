Разделы

Wargaming World of Tanks Blitz WOT Blitz


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации 1
03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы 1
28.04.2025 Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы 1
25.04.2025 В России арестованы счета создателей «Мира танков» 1
23.04.2025 RuStore назвал самые популярные приложения и игры в I квартале 2025 года 1
22.01.2025 В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда 1
16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами 1
27.05.2024 Россияне стали больше тратить в мобильных играх 1
15.05.2024 В RuStore растет количество скачиваний 1
26.01.2024 RuStore назвал самые популярные приложения и игры в 2023 году 1
16.11.2023 В RuStore появятся игры от Lesta Games 1
02.02.2022 Россияне в 2021 году стали больше играть 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 1
19.06.2019 Не Китаем единым: 7 смартфонов российских производителей 1
20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи 1
06.03.2019 Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 5 1
13.08.2018 Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 5 1
26.07.2018 Обзор планшета-ноутбука Irbis TW118 1
15.12.2016 Microsoft принимает предзаказы на планшетный ПК Prestigio Visconte S. Фото 1
25.11.2016 Prestigio начал продажи ноутбука-трансформера Prestigio Ecliptica 1
18.10.2016 Irbis начал производство ультратонких ноутбуков и моделей с поворотным экраном 1
03.08.2016 Обзор планшета Acer Predator 8: охота на геймеров 1
11.07.2016 Обзор смартфона HTC 10: очередная попытка вернуть лидерство 1
18.02.2016 Pro память и танки 1
29.01.2016 Wexler обновил модельный ряд планшетов А-серии 1
27.01.2016 Обзор Microsoft Lumia 950: флагман ОС Windows 10 Mobile 1
14.10.2015 Wexler обновила модельный ряд планшетов А-серии 1
17.06.2015 Обзор недорогого игрового смартфона Lenovo P90: танки в кармане 1
08.06.2015 Lenovo P90 пришёл на российский рынок 2
10.12.2014 Лучший контент и программы в российском iTunes 1
05.12.2014 Вышла World of Tanks Blitz для Android 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:

Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 38 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4377 5
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 32 5
Lenovo Group 2324 3
Wargaming 156 3
Meta Platforms - Facebook 4503 2
Acer Group - Acer Inc 2625 2
Microsoft Corporation 25069 2
PUBG Corporation 48 2
Wexler 61 2
МегаФон 9634 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 347 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2209 1
Toshiba Corporation 2940 1
Valve Software 228 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Microsoft - Activision Blizzard 482 1
Intel Corporation 12440 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9069 1
Roblox Corporation 63 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 827 1
Pixelmator Team 12 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Samsung Electronics 10501 1
Apple Inc 12455 1
LG Electronics 3658 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 318 1
Naumen - Наумен 669 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 321 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
Vengeance Games 4 1
Ростелеком 10139 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1565 2
Walt Disney Company 633 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 928 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7931 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 931 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1316 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 275 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 175 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 840 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 36 1
Coldplay 14 1
Газпром ПАО 1393 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12602 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 815 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4725 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 603 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 57 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 722 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 1
Единая Россия - Политическая партия 310 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 340 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17650 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10066 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6147 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25232 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2941 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12575 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26705 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7576 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21538 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12777 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14838 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6265 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12818 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10232 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4343 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25598 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2093 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3977 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6205 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11983 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5051 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31410 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1745 4
Application store - магазин приложений 1343 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2392 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12112 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9598 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2206 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8042 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3651 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3537 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10458 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1662 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1119 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9012 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6622 2
DDR - Double data rate 2857 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12766 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 187 9
Microsoft Windows 10 1849 6
Google Android 14508 6
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 47 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7269 5
Microsoft Windows 16150 5
VK RuStore - Рустор 466 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5085 4
Microsoft Office 3899 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 192 3
Lenovo P - серия смартфонов 22 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1400 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Google Play - Google Store - Android Market 3395 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 788 2
Apple macOS 2190 2
Apple iOS 8140 2
Microsoft Windows Hello 206 2
Acer Spin - Серия ноутбуков 12 2
Qualcomm Atheros QCA - адаптер беспроводной связи 3 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 88 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
Ланит - Treolan Irbis 138 2
Microsoft Windows Ink 31 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 290 2
PUBG Mobile - игра 20 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 290 2
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 14 2
Wexler Tab 17 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 960 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 212 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 822 2
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 996 2
Apple iPad 3905 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 143 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
Microsoft Office 365 970 1
Intel Celeron - Серия процессоров 970 1
Apple iTunes Store 1115 1
Кислый Виктор 17 3
Хантажаев Малик 3 3
Хатажаев Малик 3 2
Никифоров Андрей 8 1
Лепс Григорий 10 1
Орлов Глеб 1 1
Дорн Иван 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Афанасьев Олег 35 1
Ульянов Илья 10 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Целобенок Наталья 1 1
Строгонов Михаил 1 1
Путин Владимир 3309 1
Луцкович Яна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153685 15
Беларусь - Белоруссия 5966 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18299 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5311 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45111 3
Украина 7740 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53041 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1769 2
Беларусь - Минск 667 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13491 1
Азия - Азиатский регион 5694 1
Япония - Токио 1002 1
Европа 24535 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17862 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 1
Кипр - Республика 576 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 522 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50441 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1793 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8844 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25485 2
F2P - Free-to-play 95 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 604 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6201 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 604 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6547 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31225 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1458 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1810 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3245 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5793 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6256 1
Физика - Physics - область естествознания 2786 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5804 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6827 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1708 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3122 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2889 1
Спорт - Футбол 750 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 222 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 1
Металлы - Золото - Gold 1184 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14750 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2107 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5738 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4861 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7238 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1710 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4181 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54083 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 783 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2558 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 4
Ведомости 1165 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 1
РИА Новости 966 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1089 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2088 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 30 1
