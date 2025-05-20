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Ульянов Илья


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 В RuStore вышел международный хит — Doomsday: Last Survivors 1
10.12.2024 Китайские разработчики в пять раз увеличили инвестиции в продвижение в RuStore 1
09.09.2024 Эксперт рассказал о выходе китайских разработчиков на российский рынок мобильных приложений 2
16.07.2024 В RuStore растет игровой сегмент 1
18.04.2024 RuStore: у китайских разработчиков растет интерес к российской аудитории 1
16.11.2023 В RuStore появятся игры от Lesta Games 1
02.10.2023 Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Ульянов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4126 3
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 35 1
Роскосмос - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 19 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
Ozon Fresh 26 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17363 5
Application store - магазин приложений 1242 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 3
Data monetization - Монетизация данных 1693 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 826 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1823 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1602 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 229 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 683 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1784 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1039 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1832 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5478 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3095 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4962 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7316 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1595 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1034 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1699 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 1
VK RuStore - Рустор 395 6
Wargaming - World of Tanks Blitz 24 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 106 1
PUBG Mobile - игра 20 1
Google Android 14241 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 178 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 187 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 73 1
Милькин Александр 2 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17431 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Кения - Республика 154 1
Индия - Bharat 5532 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Филиппины - Республика 573 1
Япония 13363 1
Бразилия - Федеративная Республика 2390 1
Индонезия - Республика 972 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 123 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1543 1
Инди - independent 54 1
Металлы - Золото - Gold 1154 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1845 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5654 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3601 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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