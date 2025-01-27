Милькин Александр
|27.01.2025
|Исследование Контура и Wildberries: количество брендов в российском E-commerce выросло 1
|02.10.2023
|Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK 1
Милькин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
|Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
|VK Видео - Mail.Ru Видео 159 1
|VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
|VK RuStore - Рустор 331 1
|VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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