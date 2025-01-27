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Милькин Александр



27.01.2025 Исследование Контура и Wildberries: количество брендов в российском E-commerce выросло 1
02.10.2023 Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Милькин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Ozon Fresh 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17073 1
Data monetization - Монетизация данных 1626 1
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Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1741 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7101 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4700 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7093 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
VK RuStore - Рустор 331 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Ульянов Илья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3547 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1802 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8663 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5527 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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