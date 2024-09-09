Эксперт рассказал о выходе китайских разработчиков на российский рынок мобильных приложений

Илья Ульянов, директор по работе с партнерами RuStore, рассказал о том, как китайские разработчики мобильных приложений и игр выходят на российский рынок.

По словам Ильи Ульянова, китайские компании, работающие в этой сфере, уже достигли значительных успехов на мировом рынке. В 2023 г. их совокупная выручка составила $52 млрд, что делает их одними из лидеров в глобальной индустрии мобильных приложений. Для сравнения: суммарные доходы разработчиков в США составили $57 млрд, а в Японии — около $20 млрд.

Продукция китайских разработчиков активно завоевывает рынки других стран, добавляет Ульянов. Сегодня 2/3 всех китайских приложений доступны в США, в Индии этот показатель достигает 50%, в Бразилии и на Филиппинах — по 40%. В ряде стран, таких как Кения, Мьянма, Индонезия и Филиппины, более 20% всех скачанных приложений — китайские.

«Китайские компании умело воспользовались моментом, когда мобильные игры начали набирать популярность, — отметил Ульянов. — В результате, их самые успешные игры, такие как Genshin Impact и PUBG Mobile, стали популярны во всем мире. К слову, в том числе и в России, где китайские игры занимают около 30-40% рынка».

Эксперт также отметил высокое качество китайских приложений для внутреннего рынка, обусловленное строгим регулированием. Все игры и приложения должны получить лицензию перед выходом на китайский рынок. Ульянов подчеркнул, что китайские разработчики не жалеют средств на создание своих продуктов — так, бюджет на разработку Genshin Impact составил $100 млн, что сопоставимо с затратами на производство голливудского фильма.

Кроме того, китайские компании активно адаптируют свои приложения под локальные рынки. В России, например, разработчики Junhai Games занимаются локализацией контента внутриигровых событий, а в будущем планируют интегрировать в них исторические события и праздники.

Ульянов также добавил, что коммерческий успех китайских приложений за рубежом связан с продуманной моделью дистрибуции и продвижения, выстроенной китайскими ИT-компаниями для разных регионов мира. В частности, RuStore активно сотрудничает с китайскими студиями и выводит их приложения на российский рынок.

По словам Ульянова, после ухода с российского рынка ряда зарубежных разработчиков у китайских компаний появилась возможность занять более значительную долю. Россия, которая в 2023 г. заняла шестое место в мире по числу скачанных приложений, предоставляет отличные возможности для выхода на рынок благодаря большой аудитории и дефициту предложений.

«Несмотря на все преимущества, проникновение китайских сервисов в Рунет пока идет медленно. Однако в ближайшие годы мы увидим более глубокое присутствие китайского софта на российском рынке», — подытожил эксперт.