VK Cloud и RuStore запускают программу поддержки геймдев-компаний

Инфраструктурные возможности российского облака и экосистема национального магазина приложений помогут паблишерам из Китая, Вьетнама и других стран Азии сделать доступ к играм для пользователей из России быстрым и стабильным. Об этом CNews сообщили представители VK.

Инициатива направлена на ускорение выхода иностранных паблишеров на российский рынок и устранение технологических барьеров. Использование облачной инфраструктуры российского провайдера гарантирует бесперебойную работу сервисов и отсутствие рисков блокировок. Для геймдев-компаний это означает снижение расходов на ИТ и уверенность в стабильности своих проектов, а для игроков — новые релизы и качественный пользовательский опыт.

«RuStore успешно работает с паблишерами-нерезидентами, половина приложений и игр в нашем каталоге от иностранных компаний. Новая программа станет следующим шагом в развитии этого направления. Она будет доступна для всех игровых студий, которые используют платежное решение RuStore и активно взаимодействуют с российской аудиторией», — сказал Илья Ульянов, директор по развитию бизнеса в RuStore.

«Мы создаем условия, в которых зарубежные студии смогут без лишних преград развивать бизнес в России. Специальные условия на использование облачных сервисов и поддержка со стороны VK Cloud помогут ускорить интеграцию и вывести игры на рынок без дополнительных затрат и рисков», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

В рамках программы паблишеры смогут получить специальные условия на использование облачной платформы от VK Cloud, а также дополнительные возможности коммуникационной поддержки от RuStore.