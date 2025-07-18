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Китайские разработчики увеличили рекламные бюджеты в RuStore в 10 раз в 2025 году

Официальный магазин приложений RuStore отмечает увеличение активности китайских разработчиков на российском рынке. В первые шесть месяцев 2025 г. китайские паблишеры потратили на продвижение игр в RuStore через «VK Рекламу» и спецпроекты более 160 млн руб. Это связано с растущим спросом российских пользователей на китайские игры и развитием инструментов монетизации для разработчиков.

RPG и стратегии остаются самыми популярными категориями игр для продвижения, при этом заметен рост маркетинговых бюджетов в жанрах головоломок (+9,7%) и аркад (+9,5%).

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На фоне растущей конкуренции внутри магазина заметно стремление китайских брендов закрепиться в ключевых нишах и попасть в чарты. Все разработчики, увеличившие бюджет на рекламу, вошли в топ-10 самых скачиваемых китайских игр в RuStore: Cyber Evolution, «Экзорцист: Печать древности», Eternal Evolution и «Город облаков».

«Увеличивается не только объём инвестиций в рекламное продвижение. Китайские разработчики вкладываются в локализацию — от адаптации кампаний до экспериментов с геймификацией и форматами вовлечения именно российской аудитории. Если динамика сохранится, по итогам года расходы на рекламу мобильных приложений могут вырасти в несколько раз — с приростом до 20–40% каждый квартал», — отметил Илья Ульянов, директор по развитию бизнеса в RuStore.

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