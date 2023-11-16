В RuStore появятся игры от Lesta Games

Российский магазин приложений RuStore добавил в свой каталог танковый шутер Tanks Blitz от разработчика Lesta Games. Пользователи уже могут скачать и установить игру. Об этом CNews сообщили представители VK.

Tanks Blitz — популярная многопользовательская игра, которую ранее скачали более 11 млн раз в других магазинах. Игроки могут устраивать командные сражения, приглашать друзей или играть в одиночку, исследуя игровую карту и улучшая технику. Игроки получат бесплатный доступ ко всем боевым возможностям.

«Мы стремимся обеспечить нашим пользователям широкий выбор игр и приложений. Сейчас в каталоге RuStore более 18 тыс. приложений и игр, и мы продолжаем увеличивать это число через привлечение разработчиков и партнерства с разными студиями. Благодаря сотрудничеству с Lesta Games, пользователи RuStore могут скачать популярную Tanks Blitz из проверенного источника», — сказал Илья Ульянов, директор по работе с партнерами в RuStore.

В честь запуска Tanks Blitz в RuStore будет проведена специальная акция для игроков. Пользователям будет доступен набор «Все и сразу!» с золотом, днями премиум-аккаунта и сетом из топовых контейнеров со скидкой до 90%. Платежи реализованы с использование технологий RuStore.

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RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.