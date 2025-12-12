В RuStore чаще всего скачивают полезные инструменты

В магазине приложений RuStore категория «полезные инструменты» впервые за три года обогнала финансовые приложения по количеству скачиваний. Это произошло на фоне увеличения ежемесячной аудитории магазина до 65,5 млн — половины всех пользователей Рунета. Также увеличилось количество эксклюзивных пользователей с RuStore — с начала 2025 г. показатель вырос на 23%. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«RuStore сегодня — это мост между идеей приложения и миллионами пользователей. Для разработчиков мы создали платформу со всеми условиями для заработка: их доходы за год выросли в четыре раза Мы активно расширяем возможности для российских и иностранных компаний. Например, к ноябрю 2025 г китайские разработчики заработали в 3,5 раза больше, чем годом ранее»,— сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Выбор пользователей

Самые популярные категории по скачиваниям — полезные инструменты занимают 21% всех загрузок, финансы — 18%, покупки — 10%, развлечения — 8%, транспорт — 7%. Лидерами среди приложений стали «Сбербанк Онлайн», Ozon, «Авито», «Яндекс Браузер», «Госуслуги» и Max.

Среди игровых жанров лидируют симуляторы с долей 13%, экшен — 11%, головоломки — 10%, казуальные игры — 8%, RPG — 7% и шутеры — 6%. Топ игр по скачиваниям возглавили: Tanks Blitz с 3 млн скачиваний, «Мир домовят», Black Russia. Кроме того, в список вошли Grand Mobile и Last Day on Earth: Survival.

Новые рынки и устройства

В 2025 г. RuStore развивал партнерства с игровыми студиями из Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая, Японии, Вьетнама и Южной Кореи. Особенно заметна активность китайских разработчиков. Число разработчиков из Китая за год увеличилось в 2,5 раза, а количество приложений и игр от них выросло на 40%.

При этом число установок RuStore превысило 150 млн – это смартфоны и планшеты, а также автомобили, проекторы, электронные книги и специализированные гаджеты.