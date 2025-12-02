Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Средний чек растет: женщины и молодежь задают тон на рынке цифровых товаров

По данным «Почты Mail» средний чек на оплату зарубежных онлайн-игр, пополнение внутриигровых кошельков и подписок увеличился на 20% по сравнению с летом 2025. Во многом этому способствовал период ноябрьских распродаж и «Черная пятница», которые традиционно стимулируют спрос на цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Также изменился портрет покупателя. Размер мужской аудитории снизился на 10%, а женщины стали активнее совершать покупки цифровых товаров. При этом доля молодежи выросла на 20%.

На витрине цифровых товаров в «Покупках Mail» самой популярной игровой площадкой по-прежнему остается Steam, а среди игр — пополнение PUBG Mobile. Также в тройку лидеров вошел ChatGPT: интерес пользователей к нейросетям продолжает расти и даже обгоняет многие традиционные популярные онлайн-игры. Эти данные подтверждают устойчивый интерес пользователей к игровым платформам и онлайн-сервисам на базе ИИ.

Турция и Китай вновь стали самыми востребованными направлениями для приобретения eSIM, а на третье место поднялась Грузия, которая сместила Таиланд. Это отражает изменение туристических маршрутов и предпочтений российских путешественников этой осенью.

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025
бизнес

«Мы видим, что всплеск активности в осенний период подтверждает, что сезонные события продолжают оказывать сильное влияние на поведение пользователей: они активнее инвестируют в удобство, развлечения и технологии. Для рынка это сигнал к тому, что адаптивность и способность подстраиваться под сезонные паттерны становятся ключевыми факторами успеха», — сказал руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

«Уже ставшие традиционными осенние распродажи не остались без интереса пользователей — рост внутриигровых покупок и общая платежная активность в ноябре выросла на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно востребованы оказались российские проекты вроде Tanks Blitz и Black Russia. Также в топ по оплатам попали и международные игры — успехом пользуются китайские игры, например Cyber Evolution: Начало или Doomsday: Last Survivors», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Продавец пошел войной на Ozon: Требует через суд разблокировать его кабинет и вернуть 116 миллионов

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще