Россияне стали больше тратить в мобильных играх

За I квартал 2024 г. средний чек трат на игры в RuStore составил 650 руб. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился в 3,2 раза. Об этом рассказал Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

Самыми популярными жанрами среди пользователей стали: экшен, стратегии, приключения, а также «три в ряд». Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Больше 6 игр из топ-10 самых оплачиваемых в RuStore разработаны китайскими компаниями. Среди них тайтлы War and Magic: Kingdom Reborn, «Эра Богинь: Падшие Ангелы», «Великий Султан» и Forge Shop. Несмотря на активный рост иностранных приложений и игр, наиболее популярными остаются игры от российских разработчиков — последние полгода лидирует по покупкам Tanks Blitz.

«У российской аудитории возвращается интерес к мобильным играм, в том числе платным. За год количество скачиваний платных приложений увеличилось в два раза. Зарубежные партнеры, такие как студия Junhai, отмечают высокую активность и платежеспособность нашей аудитории по сравнению с другими магазинами приложений», — отметил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.