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ALESTA Software & Services Алеста Учебный центр
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 44
ALESTA Software & Services и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1493 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
|GEM Capital 8 1
|Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
|Кислый Виктор 17 4
|Хатажаев Малик 3 3
|Хантажаев Малик 3 3
|Путин Владимир 3459 2
|Добродеев Борис 97 2
|Лебедева Ирина 65 2
|Бондарчук Федор 16 2
|Ефремов Роман 4 1
|Целобенок Наталья 1 1
|Собянина Мария 1 1
|Строгонов Михаил 1 1
|Луцкович Яна 1 1
|Кислый Владимир 1 1
|Палий Александр 1 1
|Горелкин Антон 118 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Синицкий Борис 4 1
|Добродеев Олег 17 1
|Пешехонов Алексей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.