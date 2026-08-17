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ALESTA Software & Services Алеста Учебный центр

СОБЫТИЯ

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17.08.2026 МТС запустила подписку на игры «Мир танков» и «Мир кораблей» 1
25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации 1
24.09.2025 «Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве 1
10.06.2025 Комплекс AleSta с ИБП от бренда EKF: решение для серверной 1
03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы 1
28.04.2025 Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы 1
25.04.2025 В России арестованы счета создателей «Мира танков» 1
26.09.2024 «Дом.ру» объявил о сотрудничестве с «Леста Игры» и запустил новый тариф для геймеров 1
16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами 1
26.06.2008 "Агрессия. Дополненное издание" в продаже 1
23.05.2008 "9 рота": Редактор параметров 1
07.05.2008 "9 рота": Патч 1.1 1
28.03.2008 "9 рота": Демоверсия 1
21.03.2008 "9 рота": Официальный сайт 1
23.10.2007 Обзор «Агрессия». Сорок лет, которые изменили мир 1
22.03.2007 "Стальные Монстры: Союзники": Патч 1.1 1
27.02.2007 Мужские игры от «Буки» 1
23.02.2007 "9 рота" в разработке 1
08.02.2007 «Союзники» уже в продаже 1
01.02.2007 «Стальные монстры: Союзники» на золоте 1
29.01.2007 «Стальные Монстры: Союзники». Видео 1
12.01.2007 "Стальные Монстры: Союзники". Демоверсия 1
12.01.2007 "Стальные монстры: Союзники" в январе 1
02.11.2006 Агрессия. Снова война 1
12.11.2001 Alesta организует первый в России тренинг по Visual Studio .NET 2
09.10.2001 Учебный Центр Alesta провел тренинг по SharePoint Portal Server 2001 4
31.08.2001 Интерес к новой платформе .NET в России возрастает 1
31.08.2001 Интерес к новой платформе .NET в России возрастает 1
20.08.2001 Учебный центр Alesta проведет курс по программированию на C# для Microsoft .NET 1
16.08.2001 Учебный центр Alesta ознакомит россиян с концепцией .Net 4
16.08.2001 Учебный центр Alesta ознакомит россиян с концепцией .Net 4
17.05.2001 ABBYY Software House в седьмой раз проведет конференцию-выставку DOCFLOW. 1
26.05.2000 DOCFLOW 2000: решение локальных задач 2

Публикаций - 33, упоминаний - 44

ALESTA Software & Services и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 493 9
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 43 7
Microsoft Corporation 25785 7
Wargaming 161 4
IBM - International Business Machines Corp 9701 3
АйТи 1520 3
CA Technologies - Computer Associates 392 3
Ростелеком 10960 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Новый диск 962 2
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 1
Системы документооборота 522 1
Концерн информационных технологий 5 1
ComputerAge - КомпьютерЭйдж 20 1
Альтер Системы 10 1
Targem Games - Таргем Геймз 26 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
9605 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 943 1
Autodesk 639 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Fujitsu 2105 1
Naumen - Наумен 754 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4979 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 1
Promt - Промт 324 1
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Гранит-Центр НПП 47 1
InterProCom - Интерпроком 57 1
Agfa Gevaert 68 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 9 1
Газпром ПАО 1493 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
GEM Capital 8 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 871 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3694 1
Президент Украины 128 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1903 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1102 4
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36282 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 3
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 49 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1913 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11827 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2855 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5712 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6043 2
W3C - XML - WSDL - Web Services Description Language 35 1
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 123 1
Intranet - Extranet - Экстранет 101 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2080 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 849 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3830 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13657 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1217 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 267 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1923 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1565 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3768 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1823 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 197 7
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 6
C/C++ - Язык программирования 894 6
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 50 5
Wargaming - World of Tanks Blitz - WOT Blitz 37 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 4
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 4
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-24 ударный вертолёт 27 2
Motiva eChange Solutions 1 1
Autodesk AutoCAD Mechanical 22 1
ALESTA Search for BackOffice 1 1
ALESTA Library 1 1
Microsoft Site Server 12 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 926 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1289 1
Oracle Java - язык программирования 3473 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 329 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1847 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 440 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 1
Microsoft Visual Studio 429 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1041 1
IBM Informix СУБД 135 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 1
Microsoft BackOffice Server 30 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 1
Eastman Kodak EasyShare Software 73 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 10 1
Кислый Виктор 17 4
Хатажаев Малик 3 3
Хантажаев Малик 3 3
Путин Владимир 3459 2
Добродеев Борис 97 2
Лебедева Ирина 65 2
Бондарчук Федор 16 2
Ефремов Роман 4 1
Целобенок Наталья 1 1
Собянина Мария 1 1
Строгонов Михаил 1 1
Луцкович Яна 1 1
Кислый Владимир 1 1
Палий Александр 1 1
Горелкин Антон 118 1
Зеленский Владимир 32 1
Синицкий Борис 4 1
Добродеев Олег 17 1
Пешехонов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 6
Япония 13810 6
Германия - Федеративная Республика 13223 6
Нидерланды 3749 5
Беларусь - Белоруссия 6303 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 4
Украина 7930 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Европа 24976 2
Кипр - Республика 637 2
Беларусь - Минск 707 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9116 8
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 7
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 4
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6183 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6784 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 735 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8256 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53552 2
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4434 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7048 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 291 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1279 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11698 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16104 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Металлы - Золото - Gold 1253 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1917 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2333 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 870 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1267 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 1
РИА Новости 1035 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2435 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 5
Docflow 148 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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