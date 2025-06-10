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Комплекс AleSta с ИБП от бренда EKF: решение для серверной

Специалисты компании «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, представили комплекс бесперебойного питания класса IP54, который может применяться на объектах с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите оборудования. Об этом CNews сообщили представители бренда EKF.

Решение выполнено на базе ИБП E-Power SW900pro-G5-RT 10–30 кВт и многофункциональной оболочки AleSta в формате серверного шкафа.

Комплекс можно модифицировать в зависимости от нужд конкретного проекта.

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EKF
Комплекс AleSta с ИБП от бренда EKF: решение для серверной

Наличие вариантов со стандартными батарейными блоками или батарейными массивами большой емкости в комплекте с необходимым сетевым оборудованием (коммутаторы, сетевые панели и т.п.) позволяет удовлетворить большинство потребностей заказчиков.

Линейка ИБП SW900Pro-G5 включает модели в различных исполнениях: в универсальном корпусе RT, для работы с внешними АКБ; башенного исполнения со встроенным АКБ; башенного исполнения для работы с внешними АКБ; башенного исполнения с развязывающими выходными трансформаторами, для работы с внешними АКБ.

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Цифровизация

ИБП обладают широким диапазоном входного напряжения, цифровым управлением и гибкой конфигурацией АКБ.

Функциональные оболочки АleSta производятся в России. Их сборно-разборные конструкции удобны в монтаже, при транспортировке и хранении. Несущий профиль выполнен из оцинкованной стали 1,5 мм с дополнительной порошковой окраской для улучшенной защиты от коррозии. Элементы корпуса плотно прилегают друг к другу без лишних отверстий, что обеспечивает высокую степень пылевлагозащиты IP55. Благодаря симметричной конструкции профиля есть возможность установить дополнительную дверь на место задней панели. Так получается шкаф двухстороннего обслуживания. Для организации внутреннего разделения в НКУ до формы 3б применяются элементы секционирования. Оболочка AleSta рассчитана на распределенную нагрузку до 1500 кг.

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