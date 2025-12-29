Получите все материалы CNews по ключевому слову
Синицкий Борис
СОБЫТИЯ
Синицкий Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
|Yandex - Яндекс 8512 1
|Wargaming 158 1
|Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 40 1
|ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 32 1
|Wargaming - World of Tanks - Мир танков 190 1
|Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 47 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.