Разделы

Бизнес
|

«Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве

«Ростелеком» и игровая студия «Леста» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие отечественного рынка видеоигр и формирование нового игрового контента. Соответствующий документ подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и генеральный директор «Айти Технологии» — управляющей организации «Леста Геймс Эдженси» Борис Добродеев.

Стороны договорились о проведении информационных и игровых мероприятий, в том числе киберспортивных турниров. Особое внимание будет уделено укреплению связей с представителями геймерского сообщества. Этот станет возможным благодаря проведению семинаров, а также совместному участию «Ростелекома» и «Лесты» в выставках и других тематических мероприятиях. Компании также планируют совместные PR-активности для продвижения игр студии, в том числе «Мира танков», и игровой платформы «Ростелекома».

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе
Цифровизация

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома», сказала: «“Ростелеком” активно развивает игровое направление. Мы запустили игровую платформу, участвуем в главных отраслевых событиях и, конечно, тесно сотрудничаем с разработчиками видеоигр. Cоглашение с “Лестой”, одной из крупнейших игровых студий страны, — важный шаг для “Ростелекома” и отечественной индустрии в целом. Уверена, что наше партнерство позволит реализовать инновационные решения в сфере гейминга».

Борис Добродеев, генеральный директор «Айти Технологии» — управляющей организации «Леста Геймс Эдженси», отметил: «Сотрудничество с “Ростелекомом” открывает новые возможности для сообщества наших видеоигровых проектов. Мы уверены, что совместные инициативы внесут вклад в развитие отечественной игровой индустрии и будут способствовать укреплению ключевых социальных ценностей: доступности, технологичности и объединения людей вокруг общих интересов и исторических ценностей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Стратегическое микроэлектронное предприятие передано во внешнее управление

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Сотрудники: Ладно, мы вернемся с удаленки в офис, но работу будем массово саботировать

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще