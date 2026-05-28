Исследование Buzzoola: более половины россиян играют в онлайн-игры

По данным опроса, проведенного Buzzoola (входит в МТС AdTech) 48% россиян играют в онлайн-игры, а каждый третий респондент делает это регулярно. Мужчины заметно обгоняют женщин по вовлеченности в игру: 34% из них играют на постоянной основе и 22% от случая к случаю. Среди женщин тех и других насчитывается лишь по 18%. Об этом CNews сообщили представители АО «МТС Рекламные технологии».

Исследование Buzzoola проводилось в мае 2026 г. В опросе приняли участие более 2500 россиян старше 18 лет из различных регионов России.

Онлайн-игры увлекают не только зумеров, хотя именно они — самые заядлые геймеры. Среди молодежи 18–24 лет постоянное увлечение отмечается 38% женщин и 31% мужчин. У мужчин постарше показатели тоже весомы: 23% в возрасте 55+ и 27% в группе 45–54 лет. Среди женщин старше 55 лет таких 10%.

Геймерская аудитория предпочитает условно-бесплатный доступ (Free-to-play). Треть респондентов (29%) ради возможности играть бесплатно готовы смотреть рекламу. При этом женскаяа удитория значительно лояльнее к такому предложению: 39% женщин против 25% мужчин. По необходимости покупать инвентарь внутри игры — приемлемая практика для 27% геймеров. За игру без рекламы согласны платить 26% опрошенных, и чаще это мужчины: 30% против 21% респондентов-женщин.

Большая часть геймеров — 42% — либо не замечают внутриигровую рекламу, либо она их раздражает. При этом 15% терпимы при условии, что реклама редкая и ненавязчивая, а 13% относятся к ней хорошо, если она дает бонусы.

«Игры перестали быть нишевым увлечением. Перед нами взрослая, платежеспособная и при этом очень требовательная аудитория, которая готова воспринимать рекламу, если она будет полезной, точечной и дозированной. Почти треть респондентов уже выбрали просмотр рекламы вместо оплаты — и их доля будет расти», — сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

