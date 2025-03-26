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Кондюков Константин



26.03.2025 Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кондюков Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2135 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1360 1
Инди - independent 54 1
Азартные игры - Лотерея 213 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6290 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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