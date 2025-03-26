Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ковтун Владимир
|26.03.2025
|Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр 1
|08.10.2013
|«АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance 1
Ковтун Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
|Морозов Сергей 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.