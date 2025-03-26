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Скобелев Василий
|26.03.2025
|Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр 1
Скобелев Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2110 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4049 1
|Стример НПО 23 1
|Google Android 14164 1
|Apple iOS 7909 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1815 1
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|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 1
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