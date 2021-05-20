Экономика Рунета за год выросла почти на четверть

Вопреки пандемии

Вклад Рунета в экономику России по итогам 2020 г. увеличился на 11% год к году и достиг 6,7 трлн руб. В целом экономика Рунета за год выросла на 22%, при этом вклад сегмента маркетинга и рекламы составил 349,8 млрд руб., сегмента электронной коммерции 6,07 трлн руб., инфраструктурного сегмента 152,3 млрд руб., сегмента цифрового контента 123,4 млрд руб. Таковы выводы исследования «Экономика Рунета 2020-2021», представленного российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

Аудитория Рунета достигла 97,4 млн человек, или 79,5% населения страны старше 12 лет, при этом 92% интернет-пользователей заходят в сеть ежедневно. Отметку в 90% превысило проникновение интернета среди населения до 44 лет, среди молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 95%, отмечается в докладе со ссылкой на данные Mediascope.

Аудитория мобильного интернета в России достигла 89,5 млн человек, или 73,1% населения, при этом 33,3 млн человек являются эксклюзивной аудиторией. В группе населения 25-54 лет больше всего эксклюзивных мобильных пользователей, более 30% выходят в интернет только с мобильных устройств.

Государство и общество

В докладе отмечается, что 2020 г. продемонстрировал высокую социальную значимость цифровых сервисов. По данным Morgan Stanley общий объем рынка суперприложений в 2020 г. достиг $51 млрд, к 2025 г. ожидается рост до $134 млрд, сохраняя среднегодовые темпы роста 21%.

Динамика роста экономики Рунета за последнее десятилетие

Количество пользователей портала госуслуг возросло по сравнению с 2019 г. на 24 млн и составило 126 млн. Около 300 госуслуг будут доступны к 2024 г.: 120 федеральных и 180 региональных и муниципальных; 95% услуг будут оказываться полностью в электронном виде.

Вклад экономики Рунета в экономику России

В исследовании представлен «Индекс цифровизации городов 2019», согласно которому среднее значение по 203 участникам проекта «Умный город» превысило 40 баллов из 120 возможных, что на 18% выше результата 2018 г. В тройку лидеров среди городов-миллионников вошли Москва, Екатеринбург и Казань.

Государственные цифровые сервисы Рунета

Аналитики отмечают, что в 2020 г. на 19% до $702,9 млн снизился объем вложений в российские стартапы. Основная причина снижения объемов вложений — пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения. Направлениями-лидерами по инвестициям 2020 стали образование (36 сделок на сумму $119,1 млн) и здравоохранение (19 сделок на сумму $44,9 млн).

Маркетинг и реклама

Рынок интернет-рекламы и маркетинга в России продемонстрировал рост 11% относительно 2019 г., его объем составил 349,8 млрд руб. В составе сегмента performance-реклама обеспечила за год выручку 218 млрд руб. (+5% год к году), медийная реклама 32,9 млрд руб. (+1%), видеореклама 22,7 млрд руб. (+19%), контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях 40,3 млрд руб. (+11%), web- разработка и мобильная реклама 36 млрд руб. (+9%).

Маркетинг и реклама в Рунете в 2020 году

Драйверами роста сегмента по оценкам рекламодателей стали пандемия COVID-19, выбор целевых аудиторий, увеличение количества времени, которые люди проводят онлайн и развитие видеорекламных форматов. Согласно прогнозам, по итогам 2020 г. доходы от мобильной рекламы превысили доходы от ТВ-рекламы. В России доля мобильной рекламы составляет около 30% объема рынка интернет-рекламы, и она будет увеличиваться.

Объем легального рынка influence-маркетинга в 2020 г. продемонстрировал рост на 63% год к году и составил 11,1 млрд. руб., при этом объем «серой» зоны рынка influence-маркетинга сопоставим с легальным. В IAB Russia отмечают, что 21% рекламного бюджета в 2020 г. тратилось на эксперименты с новыми технологиями и рекламными форматами (+4%).

Финансы и торговля

Объем сегмента электронной коммерции в 2020 г. составил 6,07 трлн руб., увеличившись на 22% относительно 2019 г. Аналитики отмечают такие основные тренды сферы e-commerce как ускорение роста за счет пандемии; еда — самая быстрорастущая категория; новые подходы к доставке: скорость, гибкость, бесконтактная доставка; развитие региональной логистики; сотрудничество между интернет-компаниями и компаниями офлайн-отраслей. Главные «жертвы» 2020 г.— онлайн-тревел и продажа билетов на мероприятия.

Финансы и торговля Рунета в 2020 году

Онлайн-ритейл вырос за год до 1968,4 млрд руб. (+52% год к году); онлайн-трэвел до 335,5 млрд руб. (-54%); рынок интернет-услуг до 986,5 млрд руб. (+22%); рынок электронных платежных услуг до 1794 млрд руб. (+34%). Общий объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2020 г. превысил 135 млрд руб. (+214%). Прогноз оборота к 2025 г. — более 1 трлн руб.

Интернет-торговля Рунета, 2020 год

Благодаря разрешению онлайн-продаж безрецептурных лекарств объем продаж онлайн-аптек вырос на 53% год к году до 31 млрд руб. Внутрироссийский рынок розничной B2C-торговли в 2020 г. вырос на 78% по количеству заказов и составил 830 млн заказов. По прогнозам, среднегодовой темп роста рынка до 2024 г. приблизится к 34%. Основными факторами роста рынка стали рост онлайн-продаж FMCG и увеличение количества потребителей (+10 млн новых покупателей).

Онлайн-продаж безрецептурных лекарств

Рынок онлайн-торговли между частными лицами (C2C) вырос на 87% за 1,5 года, что, по мнению аналитиков, обусловлено ростом аудитории покупателей, частоты продаж у продавцов и среднего чека. В 2020 г. совокупный объем транзакций на шеринг-платформах составил 1,07 трлн руб. (+39%).

Инфраструктура и связь

Объем инфраструктурного сегмента в 2020 г. достиг 152,3 млрд руб., рост составил 20%. Рынок доменов составил 3,6 млрд руб. (+2% год к году); рынок хостинга (кроме облачного) 8,4 млрд руб. (+4%); рынок SaaS 17,3 млрд руб. (+14%); рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и пр.) 123 млрд руб. (+23%).

По данным Минцифры РФ и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, объем переданной через интернет информации (фиксированный + мобильный доступ) в России за первые три квартала 2020 г. составил 59,9 млрд ГБ (+136,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). Трафик фиксированного интернета за этот период вырос на 18%, мобильного интернета на 48,6%.

Инфраструктура и связь Рунета в 2020 году

По данным IDC, в Россию в 2020 г. было импортировано 30,3 млн смартфонов (на 7,6% меньше чем годом ранее), и это наименьший объем поставок с 2017 г. В пятерку самых популярных среди россиян брендов входят Samsung, Honor, Xiaomi, Apple и Huawei.

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Домен .RU сохраняет свою позицию в ТОП-5 крупнейших национальных доменов. Количество доменов в 2020 г. составило 4 965 610 (+0,2% по сравнению с 2019 г.).

Медиа и развлечения

Объем сегмента цифрового контента в 2020 г. вырос на 44% до 123,4 млрд руб. Стриминговые видеосервисы обогнали кинотеатры; игровая индустрия стала самой прибыльной индустрией развлечений; платная модель доминирует в структуре доходов; на рынке продолжится рост конкуренции, связанный с появлением новых игроков («Сбер», Netflix, Spotify и др.). Производство собственного контента стало одним из основных инструментов борьбы онлайн-кинотеатров за аудиторию.

Российский рынок онлайн-видео вырос за год до 19,4 млрд руб. (+59% год к году, с учетом подписок экосистем); онлайн-музыки до 8,4 млрд руб. (+100%); онлайн-игр до 90,2 млрд руб. (+30%); электронных книг до 5,4 млрд руб. (+25%). Российские пользователи провели 6,93 млрд часов в стриминговых сервисах в 2020 г. Лидеры — YouTube, MX Player, Twitch, YouTube Kids, «Кинопоиск». Пользователи сочетают платный и бесплатный просмотр, но число платящих пользователей продолжает увеличиваться.

Медиа и развлечения Рунета, 2020 год

Российский рынок видеоигр достиг объема 163,4 млрд руб. (+35%), 83,3% приходится на модель free-to-play. Прогнозный объем российского киберспортивного рынка на 2020 г. составляет $28-29 млн со среднегодовыми темпами роста 15% до 2024 г. 10% выручки от всех книг, проданных в России, приходится на электронные и аудиокниги (в 2019 г. 7%).

Стриминговые сервисы в Рунете, 2020 г.

В мобильных приложениях российские пользователи потратили за год $1,33 млрд (+25%). TikTok стал лидером по числу установок, BOOM по объему платежей, WhatsApp по числу активных пользователей в месяц. Число активных пользователей в соцмедиа в России в 2020 г. достигло 64 млн (+30%), количество сообщений уменьшилось на 8% до 1,2 млрд сообщений.

Объем рынка интернет-пиратства в России в 2020 г. составил $59 млн (около 4,4 млрд руб.), его падение составило 7% к 2019 г.

Кибербезопасность

Согласно исследованию, объем рынка продуктов и сервисов кибербезопасности в России в 2019 г. превысил 17 млрд руб., прогноз роста до 2025 года составляет примерно 3% в год. Расходы на кибербезопасность в России в 2020 г. выросли на 25%.

Киберпреступления в Рунете, 2020 год

В 2020 г. России на 94,6% увеличилось число преступлений с использованием ИКТ. За пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 11 раз. Показатель раскрываемости в сфере киберпреступлений — 25%.

По итогам года в России не хватает 18,5 тыс. ИБ-специалистов, что на 5% меньше, чем в 2019 г. До 40% специалистов по ИБ занимают непрофильные должности.

Ущерб бизнеса от утечек данных в 2020 г. превысил 3 млрд руб. «Утекло» около 100 млн записей персональных данных и платежной информации россиян. Наиболее пострадавшие индустрии, по мнению аналитиков, это хайтек-индустрия, финансовая сфера и госсектор.

Образование и кадры

Среди основных тенденций в этом сегменте аналитики выделяют дефицит до 150 тыс. ИТ-специалистов по итогам 2020 г. (до 300 тыс. человек к 2024 г.), рост спроса на ИТ-специалистов из регионов со стороны московских компаний, трансформацию HR, распространение режима самозанятых на все регионы и разочарование в дистанционном обучении.

В рамках федпроекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в 2020 г. более 60 тыс. абитуриентов выбрали ИТ-специальности при поступлении в вузы; 500 тыс. специалистов прошли программы допобразования по компетенциям цифровой экономики; 850 школьников получили гранты за высокие достижения в области цифровых технологий; более 38 тыс. человек бесплатно повысили квалификацию на программах ДПО; более 5 млн человек прошли обучение и оценку на онлайн-сервисе цифровой грамотности и ключевых компетенций.

Порядка 54% российских предприятий и компаний перешли на удаленный режим работы полностью или частично, до весны 2020 г. в удаленном режиме работало менее 1% из них. По оценке экспертов, объем российского B2C-рынка онлайн-образования по итогам 2020 г. достиг 55-60 млрд руб. (+30-35% год к году).

Выручка от продаж — основной источник финансирования образовательных онлайн-проектов. Большинство онлайн-проектов создают образовательный контент для взрослой аудитории. 63% проектов в сфере онлайн-образования применяют технологии в образовательном процессе.

В России EdTech входит в ТОП-3 наиболее привлекательных ниш для инвестиций. Среди позитивных изменений законодательства аналитики упоминают направление «цифровые образовательные сервисы» в составе «второго пакета» мер поддержки ИТ-отрасли, а среди негативных — поправки в закон «Об образовании» о просветительской деятельности.