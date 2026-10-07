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VK My.Games Venture Capital MGVC

СОБЫТИЯ

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07.10.2026 Indie GO объявила о создании венчурного фонда на 5 млрд руб. для подготовки российских игровых студий к IPO 1
22.03.2023 Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80% 1
11.01.2023 VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов 2
07.10.2021 My.Games Venture Capital проинвестировала $3 млн в поддержку игровых студий из СНГ 2
02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 2
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 2
29.04.2021 Выручка My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 42,2% и составила 11 млрд рублей 2
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 2
18.11.2020 Google и Mail.ru Group запустили совместную программу бизнес-акселерации для игровых разработчиков 2
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 2
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 1
30.05.2019 Mail.ru Group представила глобальный игровой бренд My.Games 1
19.02.2018 Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве 1
19.09.2017 Mail.Ru Games Ventures инвестирует в финского разработчика мобильных игр Panzerdog 1

Публикаций - 14, упоминаний - 22

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3618 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5072 4
Google LLC 12808 3
Panzerdog 10 2
Deus Craft 8 2
VK - Mail.Ru Games Ventures 6 2
VK - Mail.ru Group - My.com 21 2
Pixonic 23 2
Ростелеком 11050 2
Apple Inc 13289 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 774 1
Swag Masha 7 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Crytek 146 1
Gameloft 52 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
VK - My.Games - Allods Team 3 1
VK - Учи.ру - Тетрика 19 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
Google Russia - Гугл Россия 227 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5726 1
Alibaba Group 482 1
Yandex - Яндекс 9383 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16143 1
9709 1
Nintendo 829 1
Epic Games 173 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1129 1
BIT.Games 10 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 503 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 267 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 2
О2О Холдинг 61 2
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 1
Aii Capital 2 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9064 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1305 1
Связной ГК 1401 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 125 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1914 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1087 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
ВкусВилл - Избёнка 219 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1979 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 45 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Верный - торговая сеть 329 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18511 13
Data monetization - Монетизация данных 2002 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1118 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5354 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3382 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6139 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2053 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 733 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3276 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18361 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54825 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9435 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 2
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 74 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2760 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13141 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8777 2
Google Android - приложения и разработчики 744 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1930 1
PvP - Player versus Player 234 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 559 1
Бронирование - Booking 1041 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14895 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3306 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7961 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - ММОРПГ - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра 804 1
PvPvE - Player vs Player vs Environment 5 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1522 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1018 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 69 1
Application store - магазин приложений 1488 1
Оповещение и уведомление - Notification 6136 1
Game engine - Игровой движок 75 1
Мобильная версия - Mobile version 390 1
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 171 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 251 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 856 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23875 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27171 1
VK - My.Games 81 11
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 5
Pixonic War Robots 21 5
Seagate Game Drive 9 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 478 3
Left to Survive - компьютерная игра 8 3
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 3
Google Android 15374 3
Apple iOS 8658 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 3
VK Combo 86 2
VK Connect 21 2
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 2
Zero City - игра 8 2
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 2
VK Donut 22 2
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 93 2
Много приложений - RuStore - Рустор 667 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4204 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 105 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 204 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 2
VK Mini Apps 60 2
Epic Games - Unreal Engine 339 2
Hustle Castle 12 2
Все Аптеки 18 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 264 1
Google AdMob Сертификация 44 1
Яндекс.Игры 9 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
Сбер - СберПрайм 68 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 3 1
VK - Mail.ru - Одноклассники - OK Live 16 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 1
Ростелеком - Игровой Маркет 6 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 9 1
Магурян Василий 16 4
Добродеев Борис 97 3
Карпинский Илья 6 2
Григорян Елена 5 2
Мацокин Никита 3 2
Поляков Андрей 16 1
Макаров Вячеслав 10 1
Котельников Родион 5 1
Сазонов Алексей 4 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Еремеев Илья 3 1
Памухин Василий 1 1
Клепиков Владимир 2 1
Сайкина Мария 3 1
Долин Василий 1 1
Рипаков Артем 1 1
Бажан Александр 1 1
Барматова Алена 1 1
Мардо Роман 1 1
Браверман Максим 1 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Исагулова Элина 35 1
Чачава Александр 124 1
Гришин Дмитрий 210 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 168508 10
Европа 25028 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 3
Германия - Федеративная Республика 13300 3
Ближний Восток 3171 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14864 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19374 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55087 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 2
Африка - Африканский регион 3649 2
Турция - Турецкая республика 2648 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19777 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8689 1
Израиль 2872 1
Италия - Итальянская Республика 4521 1
Франция - Французская Республика 8206 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2903 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3628 1
Украина 7958 1
Испания - Королевство 3850 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1790 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Европа Западная 1498 1
Беларусь - Минск 708 1
Кувейт 174 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18404 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34322 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54115 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1717 3
F2P - Free-to-play 102 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 550 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8166 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1787 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1138 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2776 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 714 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 241 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1564 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11768 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 403 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 980 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16359 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4823 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10992 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 18 1
Опцион 109 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 453 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 768 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8983 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4090 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9246 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3236 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1877 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2960 1
Зоология - наука о животных 2915 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8575 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2183 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6744 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1224 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2492 1
VentureBeat 90 1
VK - Skillbox - Скилбокс 149 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 333 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 607 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1541 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 62 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 62 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
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