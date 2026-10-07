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VK My.Games Venture Capital MGVC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 22
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
|Магурян Василий 16 4
|Добродеев Борис 97 3
|Карпинский Илья 6 2
|Григорян Елена 5 2
|Мацокин Никита 3 2
|Поляков Андрей 16 1
|Макаров Вячеслав 10 1
|Котельников Родион 5 1
|Сазонов Алексей 4 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Еремеев Илья 3 1
|Памухин Василий 1 1
|Клепиков Владимир 2 1
|Сайкина Мария 3 1
|Долин Василий 1 1
|Рипаков Артем 1 1
|Бажан Александр 1 1
|Барматова Алена 1 1
|Мардо Роман 1 1
|Браверман Максим 1 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Исагулова Элина 35 1
|Чачава Александр 124 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2492 1
|VentureBeat 90 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.