Indie GO объявила о создании венчурного фонда на 5 млрд руб. для подготовки российских игровых студий к IPO

Экосистема развития игровой индустрии Indie GO объявила о запуске венчурного фонда Indie GO Fund II целевым объемом 5 млрд руб. Якорным институциональным инвестором фонда выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала (1 млрд руб.), а в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World.

Indie GO Fund II создан для отбора и масштабирования российских игровых студий и паблишеров, имеющих экспортный потенциал выхода на зарубежные площадки, в том числе Steam. Сочетая инвестиции с профильной экспертизой (издательство, маркетинг, дистрибуция), фонд нацелен на рост стоимости портфельных компаний и их выход на публичный рынок либо продажу стратегическим покупателям.

«Недавно Московская биржа объявила о планах по созданию специализированного сегмента для видеоигр. Ответом на этот запрос становится запуск нашего фонда. Мы уверены, что он поможет масштабированию российских студий на глобальном рынке, подготовит их к IPO и M&A-сделкам, а также внесет весомый вклад в удвоение капитализации отечественного технологического рынка к 2030 г.», — сказал основатель и управляющий партнер Indie GO Fund II Владимир Вареник.

«Мы рады партнерству с Indie GO Fund II. Команда Владимира Вареника делает колоссальную работу по поддержке разработчиков и созданию прозрачных венчурных механизмов в российском геймдеве. Вместе мы нацелены масштабировать отечественные студии до уровня зрелых публичных компаний, готовых к выходу на биржу. Со стороны Hobby World мы предоставим издательскую инфраструктуру, экспертизу в дистрибуции и работе с комьюнити, а также поможем разработчикам получить доступ к популярным мировым франшизам. Уверен, объединив финансовые инструменты фонда с нашим практическим опытом, мы сможем вывести отрасль на качественно новый уровень развития», — сказал партнер Indie GO Fund II, сооснователь и президент игрового холдинга Hobby World Михаил Акулов.

Ключевая особенность фонда — гибридная инвестиционная модель: прямое вхождение в капитал (equity или конвертируемый заем) сочетается с механизмом проектного финансирования. Это дает инвесторам апсайд от роста стоимости компании и одновременно ускоряет возврат капитала за счет денежного потока еще до IPO.

В портфель Indie GO Fund II войдут 20–25 компаний на разных этапах — от Pre-Seed до Series B со средним чеком 200 млн руб. В фокусе — проекты для ПК и консолей, а также технологические решения в сегменте AI GameTech.

Фонд структурирован в формате договора инвестиционного товарищества (ДИТ). Управляющим партнером фонда выступает Владимир Вареник — основатель Indie GO, операционный директор видеоигрового холдинга «ИФСИ», эксперт Moscow Games Hub и сооснователь студии Mensa. В качестве партнера к команде присоединился Михаил Акулов — сооснователь холдинга Hobby World, с 2025 г. возглавляющий компанию «Фогейм» (4game), признанный эксперт в развитии индустрии развлечений, построении игровых сообществ и международной экспансии бизнеса.

Первое закрытие фонда и привлечение первых чеков от инвесторов запланированы на IV квартал 2026 г. Базовый срок жизни фонда составляет восемь лет с возможностью продления до двух лет, а инвестиционный период рассчитан на три года (с опцией пролонгации на один год). Первые выходы и распределение выплат инвесторам ожидаются с 2029 г. Целевая доходность (IRR) составляет 30–35%.

Отбор проектов опирается на уникальный опыт команды (MGVC, совместный фонд с «Ростелеком» Indie Go Start, фонд Indie GO Fund I на 1 млрд руб.) и инфраструктуру профильных программ. В частности, Indie GO выступает партнером проекта «Фабрика видеоигр» Агентства креативных индустрий и Правительства Москвы. Программа уже объединила 151 команду: участники привлекли свыше 180 млн руб., 21 студия стала резидентом Московского кластера видеоигр и анимации, а 10 проектов вышли в релиз.

По данным Alinea Analytics, выручка Steam за восемь месяцев выросла на 15% — до $15 млрд, а по итогам года может превысить $20 млрд. По прогнозу Newzoo, мировой рынок видеоигр вырастет до $213,9 млрд в 2026 г. и достигнет $234 млрд к 2028 г. при среднегодовом росте 7%–9%. В России аудитория игроков превышает 100 млн (80% населения), а их совокупные траты составляют порядка 175 млрд руб. ежегодно, согласно данным Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), видеоигрового холдинга «ИФСИ» и аналитического агентства НАФИ.