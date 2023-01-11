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VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов

Холдинг VK в 2023 г. планирует инвестировать в российскую игровую индустрию 300 млрд руб., а также внедрить в шести вузах страны специальные образовательные программы по данному профилю. Как отмечают эксперты, сейчас в России имеется достаточное количество команд, способных создавать качественные продукты, а также есть спрос на видеоигры, не хватает только стратегических инвесторов.

VK заигрывает

Холдинг VK планирует в 2023 г. инвестировать в студии видеоигр порядка 300 млн руб., а также запустить профильные образовательные программы в вузах: ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ, ИГЭУ, МИРЭА, следует из презентации VK «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 гг.». Предполагается, что это позволит вырастить профильных специалистов в подразделение VK Play, пишет «Коммерсант».

У студий, которые будут работать под эгидой VK, появятся особые условия на размещение проектов на платформе дистрибуции VK Play и в магазине приложений RuStore.

Что такое VK Play

VK Play — это крупный игровой сервис, бета-версия которого была запущена еще в апреле 2022 г. Платформа объединяет в себе маркетплейс для игр, сервис облачных игр, сервис игровых стримов, проведение турниров и новостной раздел. Главой VK Play является Василий Магурян.

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VK планирует вложить сотни миллиардов в российские видеоигры и запустить в университетах образовательные программы

На момент запуска проекта у холдинга уже было игровое подразделение — My.Games. В конце сентября 2022 г. 100% компании было продано венчурному инвестору и управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве. Сумма сделки составила $642 млн. В декабре My.Games объявила об уходе с российского рынка.

Фактически VK продолжает стратегию компании My.Games, отмечают в «Коммерсанте». До 2022 г. инвестиционный фонд My.Games Venture Capital (MGVC) активно вкладывал средства в российские и зарубежные игровые студии. Суммарно за четыре года компания вложила в индустрию видеоигр 6 млрд руб. К середине 2021 г. в портфолио MGVC, по данным компании, было более 40 студий. Фирма тогда попала в топ-15 крупнейших стратегических инвесторов в видеоигровой индустрии в мире.

Дешево и сердито

По мнению одного из собеседников «Коммерсанта», для VK вероятнее всего привлекательными станут вложения в недорогие проекты с коротким циклом разработки и внутренним сервисом. То есть доход вероятнее всего будет идти благодаря микротранзакциям пользователей внутри продукта, а не за счет продаж самой игры. Разработка высокобюджетных и качественных игр, по мнению специалиста, не окупится, если ее будут реализовывать только на российском рынке.

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Безопасность

По оценкам аналитиков, в стране есть команды и студии, которые могут показать продукт через несколько лет, и есть спрос на видеоигры. Как отметил в разговоре с изданием независимый эксперт Вячеслав Макаров, в данный момент «нужен лишь инвестор, который даст достаточно денег».

Контекст проекта

Отметим, что компьютерными играми в последнее время заинтересовался не только VK.В декабре 2022 г. МТС объявили, что планируют запустить бета-тестирование сервиса Rushbe, на котором можно приобрести ключи активации игр из Steam (самый крупный магазин видеоигр в мире).

Планируется, что сервис полноценно заработает летом 2023 г. В перспективе в компании рассчитывают сделать из сервиса игровой центр.

Юлия Божко

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