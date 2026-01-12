Разделы

Вареник Владимир


СОБЫТИЯ


12.01.2026 Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры 1
04.10.2024 «Ростелеком» и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вареник Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10358 1
Indie Go Start - фонд для инвестирования в разработчиков игр 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 1
Кушнарев Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157560 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Инди - independent 62 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
