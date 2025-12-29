Разделы

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Hybrid Metaverse назвал тренды российского рынка метавселенных на 2026 год 1
09.02.2023 «Яндекс игры» подвели итоги 2022 г: рост доходов разработчиков в 2,6 раза 2
01.12.2022 Гонки на двоих или пасьянс в одиночестве: в какие игры россияне играют в браузере 2
08.11.2022 Умные телевизоры «Яндекса» с «Алисой» поступили в продажу 1
13.10.2022 «Яндекс игры» научат создавать игры на Unity и зарабатывать на них 1
19.12.2019 В «Яндекс.играх» появились игры со встроенными покупками 1
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 1
14.05.2019 «Яндекс» открыл сторонним разработчикам доступ к своей игровой платформе 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Яндекс.Игры и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8512 7
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Pixonic 22 1
Crytek 144 1
Бука - Buka Entertaiment 489 1
Panzerdog 10 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Ростелеком 10353 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 4
Data monetization - Монетизация данных 1836 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1045 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2064 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14990 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1070 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 88 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13006 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 387 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1317 1
Контрастность 2953 1
Аксессуары 4131 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 474 2
Pixonic War Robots 21 1
VK - My.Games 78 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 849 1
Epic Games Store 12 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 57 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 9 1
Ростелеком - Игровой Маркет 6 1
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 3 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 430 1
Маджонг - Мацзян 6 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Епишин Павел 3 3
Джобава Иван 1 1
Магурян Василий 16 1
Поляков Андрей 14 1
Котельников Родион 5 1
Карельцев Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Украина 7801 1
Казахстан - Республика 5814 1
Румыния 741 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1702 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Филиппины - Республика 581 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3393 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2919 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3283 1
Индия - Bharat 5709 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
F2P - Free-to-play 95 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Спорт - Нарды 11 1
Спорт - Шашки - Checkers 32 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1867 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1054 1
Инди - independent 62 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
VentureBeat 90 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
