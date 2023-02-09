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«Яндекс игры» подвели итоги 2022 г: рост доходов разработчиков в 2,6 раза

В 2022 г. к платформе «Яндекс игры» присоединилось в три раза больше разработчиков, чем годом ранее. По итогам 2022 г. на платформе их более 2000, а подавляющее большинство — 96% — инди-разработчики. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инди-разработчики — это создатели игрового контента, которые зарегистрированы на «Яндекс играх» как физические лица или индивидуальные предприниматели.

Сегодня на платформе доступен игровой контент от разработчиков из 46 стран. В 2022 г. впервые выложили свои игры на платформу разработчики из таких стран, как Филиппины или ОАЭ. А больше всего игр доступно от создателей контента из России, Казахстана, Румынии, Индии и Турции.

В 2022 г. количество игр удвоилось. Из 7800 новых игр 89% загрузили инди-разработчики. Сегодня пользователи «Яндекс игр» могут поиграть почти в 16 тыс. игр 27 разных жанров — казуальные, настольные, обучающие, симуляторы и т.д.

В 2022 г. «Яндекс игры» выплатили разработчикам в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Среди топ-20 разработчиков по размеру дохода треть — инди-разработчики.

«За четыре года развития платформы доход разработчиков от размещения игр у нас составил около шестидесяти миллионов долларов, — отметил руководитель сервиса Павел Епишин. — Большинство игр зарабатывают на рекламной модели. При этом “Яндекс игры” сами привлекают трафик, предоставляют серверные мощности и монетизируют игры. А разработчик может сконцентрироваться только на геймдеве».

Аналитики «Яндекс игр» также изучили, в каких жанрах самый высокий средний годовой доход на игру. В топе за 2022 г. оказались мидкорные игры, шарики и карточные игры.

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Топ-10 жанров

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