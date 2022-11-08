Умные телевизоры «Яндекса» с «Алисой» поступили в продажу

Сегодня стартовали продажи первых умных телевизоров «Яндекса» с «Алисой». У них лаконичный дизайн, объемный звук и контрастное изображение в 4K, которое позволяет разглядеть каждую деталь. Модель с диагональю 43 дюйма стоит 29 990 руб., а 50 дюймов — 33 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Телевизор умеет подбирать фильмы на вкус пользователя — рекомендации доступны прямо на главном экране. Кроме того, зрители могут просто сказать: «Алиса, найди комедию» или «Алиса, покажи мультик». Она ищет контент сразу во всех известных ей кинотеатрах и сможет рассказать даже о фильме, который только выходит в прокат.

Владельцы устройств смогут смотреть тысячи фильмов и сериалов в популярных онлайн-кинотеатрах, телеканалы и видео из интернета. Помимо того, в телевизоре есть приложение «Яндекс игры» с десятками игр в разных жанрах — можно не только провести вечер за просмотром фильма, но и поиграть.

Управлять телевизором можно через пульт или любую умную колонку «Яндекса», от «Лайта» до «Макса». Стоит попросить — и «Алиса» включит телевизор, сделает погромче или поставит фильм на паузу. А если подключить устройство к умному дому, можно будет одной командой включить кино, опустить шторы и приглушить свет.

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Зрители могут в пару кликов включить телевизор и запустить фильм — история просмотров и рекомендации отображаются на первом экране. Так, человеку не придется заново искать сериал, чтобы посмотреть следующую серию: она уже будет перед глазами.

Телевизоры имеют высокую контрастность (5000:1), что дает четкое качественное изображение. А благодаря усовершенствованной калибровке картинки и цвета изображение получается ярким и естественным. Объемный звук обеспечивает технология Dolby Audio. Усилитель и динамики настраивали инженеры, имеющие богатый опыт работы с умными колонками.