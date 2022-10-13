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«Яндекс игры» научат создавать игры на Unity и зарабатывать на них

«Яндекс игры» запускают бесплатный курс, который поможет даже начинающему разработчику научиться создавать игры на движке Unity и монетизировать их. Участники курса получат практический опыт разработки игры с нуля: от знакомства с принципами работы движка до создания полноценной игры и загрузки ее в «Яндекс игры». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа обучения состоит из видеоуроков с дополнительными обучающими материалами. Полный курс займет в среднем 10–12 часов. Преподаватель — Илья Карельцев, разработчик с многолетним опытом геймдева и обучения работе на Unity. Его ученики выпустили уже более 50 игр.

«“Яндекс игры” — платформа, где разработчики могут зарабатывать на своих браузерных играх с помощью “Яндекса”. Она сама привлекает трафик, оставляя разработчику свободное время на геймдев. Ее ежемесячная аудитория превышает 24 млн человек, — отметил руководитель сервиса Павел Епишин. — Курс, который мы сегодня запускаем вместе с Ильей, поможет начинающим Unity-разработчикам создать реально работающую игру и начать зарабатывать».

Участники курса узнают о трендах, получат навыки программирования на Unity и создадут полную версию игры. А еще разберутся, как добавлять анимацию, эффекты и звуки, создавать несколько уровней, разрабатывать пользовательский интерфейс, финальную сцену и т. д.

Заключительные модули расскажут, как загружать контент в «Яндекс игры», в том числе для аудитории из других стран, и сразу начать получать доход от монетизации.

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