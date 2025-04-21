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Panzerdog
Panzerdog и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
|Сазонов Алексей 4 4
|Магурян Василий 16 2
|Корнеев Алексей 8 2
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
|Никифоров Дмитрий 15 2
|Чачава Александр 104 2
|Никольский Владимир 11 2
|Добродеев Борис 95 1
|Черепенников Антон 84 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Марданов Сергей 18 1
|Поляков Андрей 13 1
|Котельников Родион 5 1
|Надеждин Кирилл 1 1
|Гамобрамов Денис 3 1
|Карпинский Илья 6 1
|Надежин Кирилл 1 1
|Тышецкая Анна 3 1
|Кириенко Владимир 141 1
|The Bell - Издание 42 1
|VentureBeat 90 1
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