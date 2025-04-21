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Panzerdog



21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
17.08.2020 Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии 1
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 1
19.09.2017 Mail.Ru Games Ventures инвестирует в финского разработчика мобильных игр Panzerdog 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Panzerdog и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3477 9
Pixonic 22 6
BIT.Games 10 5
Swag Masha 7 5
Deus Craft 8 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 3
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 3
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 2
Ростелеком 9866 1
Yandex - Яндекс 7615 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Crytek 143 1
VK - Mail.ru Group - My.com 20 1
Consult Universal 2 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Slightly Mad Studios 29 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 72 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
inDriver 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 1
Novakid - Новакид Рус 5 1
DEVAR 5 1
Leta IT-company 133 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 3
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Aii Capital 2 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 28 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
О2О Холдинг 57 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
АСК 43 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 9
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52117 3
Data monetization - Монетизация данных 1684 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1650 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 682 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12255 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 987 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 226 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2975 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9334 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14567 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5195 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7263 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28163 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12607 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8009 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4660 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2393 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 1
Application store - магазин приложений 1234 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4838 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1429 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 198 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 1
VK - My.Games 71 7
BIT.Games Домовята 9 5
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 5
Pixonic War Robots 21 4
BIT.Games Гильдией Героев 6 4
Zero City - игра 8 4
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 3
Hustle Castle 12 2
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 2
Apple iOS 7926 2
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 16 2
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 9 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Mini Apps 58 1
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
Яндекс.Игры 3 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 1
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 3 1
Ростелеком - Игровой Маркет 5 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 8 1
Consult Universal Inshoper 2 1
VK SuperAppKit - Суперапп Mail.ru 4 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 398 1
Google Android 14195 1
Epic Games Store 9 1
Apple - App Store 2923 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 73 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1162 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
VK Combo 83 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 9 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
VK - Mail.ru Игросфера 3 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 1
Сазонов Алексей 4 4
Магурян Василий 16 2
Корнеев Алексей 8 2
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
Никифоров Дмитрий 15 2
Чачава Александр 104 2
Никольский Владимир 11 2
Добродеев Борис 95 1
Черепенников Антон 84 1
Гришин Дмитрий 209 1
Марданов Сергей 18 1
Поляков Андрей 13 1
Котельников Родион 5 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 3 1
Карпинский Илья 6 1
Надежин Кирилл 1 1
Тышецкая Анна 3 1
Кириенко Владимир 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 147610 10
Финляндия - Финляндская Республика 3621 6
Беларусь - Белоруссия 5789 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 3
Беларусь - Минск 643 3
Кипр - Республика 566 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 2
Россия - СФО - Новосибирск 4388 2
Украина 7654 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43892 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1537 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 470 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Германия - Федеративная Республика 12759 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1718 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Ближний Восток 2971 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Армения - Республика 2312 1
Европа 21879 1
Индия - Bharat 5517 1
Испания - Королевство 3732 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Турция - Турецкая республика 2401 1
Америка Латинская 1833 1
Индонезия - Республика 972 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7611 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13936 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1991 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29810 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1360 2
Английский язык 6718 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16604 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 231 1
F2P - Free-to-play 94 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48870 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2544 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 964 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5985 1
Образование в России 2264 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3079 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4947 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1662 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 882 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 694 1
The Bell - Издание 42 1
VentureBeat 90 1
VK Skillbox - Скилбокс 116 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 973 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 390 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 615 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 56 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 1
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 28 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 108 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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