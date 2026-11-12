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Совладелец «Яндекса» и Ozon продал разработчика игр, за покупку которого он должен миллиарды

Российский бизнесмен Александр Чачава продал My.Games его менеджменту и инвестору из ОАЭ Георгию Нарисламову. Чачава приобрел My.Games у VK в 2022 г. за $642 млн, однако большая часть этой суммы не была выплачена.

Продажа My.Games менеджмент компании

Разработчик игр My.Games сообщил о продаже компании ее менеджерам (management buyout, MBO). Компания от ее единственного владельца российского бизнесмена Александра Чачава перешла к гендиректору Елене Григорян и операционному директору Денису Савута.

Кроме того, к сделке присоединился частный инвестор из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) Георгий Нарисламов. Стороны подписали обязывающее соглашение о приобретении компании. Сделка должна быть закрыта до конца 2026 г. Сумма сделки не разглашается.

В My.Games назвали данное событие «важным этапом процесса, запущенного в 2025 г. с целью оценки стратегических альтернатив и определения дальнейшего пути развития компании в долгосрочной перспективе».

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Сгенерировано ИИ
Российский бизнесмен и совладелец «Яндекса» и Ozon Александр Чачава продал My.Games его менеджменту

Чачава пояснил, что процесс продажи был «конкурентным» и длился около года. Предложение от управленческой команды оказалось «наиболее сильным, оно подкреплено глубоким пониманием бизнеса и стабильно высокими результатами».

«За последние четыре года мы вместе с управленческой командой укрепили финансовую и деловую устойчивость компании, несмотря на сложные внешние условия, - добавил Чачава. – Теперь, когда бизнес прочно стоит на ногах, настал подходящий момент для того, чтобы каждый из нас сосредоточился на своих стратегических приоритетах».

Елена Григорян имеет 20-летний опыт в игровой индустрии, она возглавляла игровое подразделение Disney. В My.Games она работала на руководящих постах, а затем возглавила саму компанию. В том числе она руководила проектом War Robots, которая за счет франшизы принес выручку в размере $1 млрд. Про Дениса Савуту в компании отметили, что он имеет 20-летний опыт работы в сфере финансов и операционного управления.

После сделки Савута и Григорян продолжат возглавлять компанию. При этом My.Games продолжит работать под своим брендом.

Чем занимается My.Games

My,Games базируется в Амстердаме (столица Нидерландов). Компания разрабатывает игры для ПК, мобильных устройств и игровых приставок. В портфолио компании такие проекты,к ак War Robots, Hunting Rivals, Left Survive, Global City, Tacticool и Frontiers.

История My.Games начинается в 2000-х годах. Тогда фонд DST активно скупал разработчиков онлайн-игр – «Территория», Nikita, Time Zero и Nival. Затем они были объединены в холдинг «Аструм». В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group.

Далее Mail.ru Group стала активно скупать разработчиков мобильных игр: Pixonic, Deus Craft, Bit.Games, Belngame, Panzerdog, Swag Masha и Mambo Games. В 2019 .г игровые проекты Mail.ru Group были объединены в My.Games.

Продажа My.Games и миллиардный долг Александра Чачава

В 2021 г. Mail.ru Group был переименован в VK. В 2022 г. VK продал My.Games Александру Чачаве, основателю венчурного фонда Leta Capital и холдинга Leta IT-Group. Сумма сделки составила $642 млн (37,24 млрд руб. по курсу на соответствующую дату). Впоследствии Чачава также вошел в число крупнейших акционеров «Яндекса» и Ozon.

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В конце 2022 г. My.Games объявила об уходе из России и передаче российских активов в новое совместное предприятие Astrum Entertainment, подконтрольное издателю игр Innova.

Впоследствии выяснилось, что Чачава не расплатился с VK: по итогам 2024 г. компания сформировала резерв под ожидаемые кредитные убытки в отношении дебиторской задолженности в размере 38,12 млрд руб.

Резерв был связан со сделкой от 2022 г. по продаже My.Games и его российского подразделения «Май Геймз», причем в VK заявляли, что ожидают исполнения обязательств в полном объеме.

В VK отказались от комментариев относительно вопроса задолженности My.Games. Чачава не ответил на запрос CNews. Источник CNews, знакомый с данной сделкой, говорит, что долг по-прежнему остается, но платежи по нему продолжают идти.

Игорь Королев

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