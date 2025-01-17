Тышецкая Анна
|17.01.2025
|НИУ ВШЭ, Университет Дели и «Геоскан» запускают проект по космическим исследованиям 1
|17.08.2020
|Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии 1
Тышецкая Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Panzerdog 9 1
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|My.Games 69 1
|VK - Mail.ru Игросфера 3 1
|Марданов Сергей 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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