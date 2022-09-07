Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр

Холдинг Vk потратил до 241 млн руб. на приобретение белорусского разработчика и издателя мобильных игр Mamboo Games. Эта компания работает в набирающей популярность жанре гиперказуальных игр.

Как Vk покупал Mamboo Games

Холдинг Vk раскрыл подробности приобретения белорусского разработчика и издателя мобильных игр Mamboo Games (ООО «Мамбу Геймс»). На покупку 51% доли в этой компании Vk потратил 202 млн руб.

Из данной суммы Vk заплатил наличными 168 млн руб., оставшиеся 34 млн руб. были засчитаны в счет погашения конвертируемой задолженности Mamboo Games перед Vk. Кроме того, Vk имеет отложенные платежи перед владельцами Mamboo Games в размере 39 млн руб. Таким образом, общая сумма сделки может достигнуть 241 млн руб.

Что такое гиперказуальные игры

Mamboo Games работает в сфере гиперказуальных игр. Гиперказуальные игры – это простые игры с элементарной механикой, в которой происходит мгновенный переход к геймплею. Такие игры предназначены для широкой аудитории и не требуют больших усилий для игрового процесса. В таких играх отсутствует внутриигровой товар, а монетизация, как правило, происходит за счет продажи рекламы.

Общая сумма покупки Vk белорусского разработчика и издателя мобильных игр Mamboo Games может достигнуть 241 млн рублей

В сфере видеоигр гиперказуальные игры были распространены еще в 1970-х годах. На мобильных устройствах гиперказуальные игры стали распространяться с середины 2010-х. Первый крупный успех в этом жанре получила игра Flappy Bird, которая генерировала доход в размере $50 млн в день на своем пике.

Одним из наиболее успешных проектов Mamboo Games является «Shift Race: гоночная игра в 3D» , которая за первые три месяца после своего релиза достигла 15 установок. Другим успешным проектом компании является Billion Builders, который вошел в Топ-50 на платформе iOS в США и в Топ-10 в Китае.

Как Vk скупает разработчиков мобильных игр

Vk (бывшее название – Mail.ru Group) активно скупает разработчиков мобильных игр, причем преимущественно с постсоветскими корнями. В 2019 г. холдинг получил контроль над еще одной белорусской компанией – Swag Masha, разрабатывающую игру в жанре интерактивной истории Love Stick: Interactive Stories.

За 16% долю в компании холдинг заплатил 79 млн руб., что позволило Mail.ru Group увеличить свою долю в Swag Masha до 51%. Офисы Swag Masha находятся в Минске и в Иннополисе. Основателями компании являются Дмитрий Никифоров и Алексей Корнеев, а также программист из Татарстана Кирилл Надежин.

В 2020 г. Mail.ru Group конслолидировала 100% в разработчике мобильных игр Belngame (торговая марка Ingame). Сумма сделки по покупке 75% доли в компании составила 1,17 млрд руб., из этой суммы 858 млн руб. ушло за взаимозачет задолженности приобретаемой компанией перед Vk. Belngame зарегистрирована на Кипре и разрабатывает онлайн-симулятор Zero City.

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии Инновации для промышленности

В том же году была приобретена 51,2% доля в базирующейся в Новосибирске компании Dcgamepub (торговая марка Deus Craft) за 1,63 млрд руб. Компания разрабатывает игру Grand Hotel Mania.

В 2019 г. за 626 млн руб. была приобретена 40% доля в финской компании Panzerdog, созданной калининградским программистом Алексеем Сазоновым. Компания разрабатывает мобильный шутер Tactcool. После сделки доля Mail.ru Group в Panzerdog увеличилась до 60%.

В 2018 г. Mail.ru Group приобрела 51% в российской компании Bit.games, разрабатывающей игры в формате RPG «Гилдия героев» и «Домовята». В 2016 г. холдинг за $30 млн приобрел российскую компанию Pixonic, разрабатывающую многопользовательскую игру War Robnots.

Доходы игрового подразделения Vk

Vk имеет собственное игровое подразделение – My.Games. За 2021 г. его выручка составила 43,8 млрд руб., увеличившись на год на 10%. Это 35% от всей выручки Vk. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) My.games в 2021 г. составил 10,4 млрд руб.

Отечественные разработчики создадут замену Microsoft System Center Инновации для промышленности

Основная выручка в игровом сегменте приходится на многопользовательские онлайн-игры. Этот сегмент принес Vk в 2021 г. 38,3 млрд руб., увеличившись за год на 17%.