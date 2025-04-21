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VK My.Games Mamboo Games Мамбу Геймс
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|DST Global - Digital Sky Technologies 221 2
|Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
|АСК 43 1
|Чачава Александр 104 2
|Никольский Владимир 11 2
|Надежин Кирилл 1 1
|Никифоров Дмитрий 15 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Магурян Василий 16 1
|Корнеев Алексей 8 1
|Сазонов Алексей 4 1
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