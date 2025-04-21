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VK My.Games Mamboo Games Мамбу Геймс

VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс


21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 2
05.07.2011 Демоверсия A New Beginning 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 3
VK - Mail.ru Group 3477 3
BIT.Games 10 3
Panzerdog 10 3
Deus Craft 8 3
Pixonic 22 3
Swag Masha 7 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
inDriver 17 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 1
Novakid - Новакид Рус 5 1
DEVAR 5 1
Leta IT-company 133 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 72 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
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PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 226 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12255 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12607 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4660 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2393 1
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Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 198 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 3
BIT.Games Домовята 9 3
VK - My.Games 71 3
Zero City - игра 8 3
BIT.Games Гильдией Героев 6 2
Pixonic War Robots 21 2
Apple - App Store 2923 1
Apple iOS 7926 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 73 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 1
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 9 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 1
Hustle Castle 12 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
Беларусь - Минск 643 1
Европа 21879 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43892 1
Земля - планета Солнечной системы 10444 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Армения - Республика 2312 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Индия - Bharat 5517 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Ближний Восток 2971 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Турция - Турецкая республика 2401 1
Индонезия - Республика 972 1
Испания - Королевство 3732 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6452 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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