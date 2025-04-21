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Deus Craft



21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Deus Craft и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3477 7
BIT.Games 10 6
Pixonic 22 6
Swag Masha 7 5
Panzerdog 10 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 5
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 3
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 3
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 2
Alibaba Group 432 1
Apple Inc 12229 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
Consult Universal 2 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Slightly Mad Studios 29 1
VK - My.Games - Allods Team 3 1
Nintendo 774 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 72 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
inDriver 17 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 1
Novakid - Новакид Рус 5 1
DEVAR 5 1
Leta IT-company 133 1
VK - Учи.ру - Тетрика 14 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 2
Ситимобил - Служба такси 160 2
О2О Холдинг 57 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
Связной ГК 1372 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 28 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Верный - торговая сеть 294 1
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Aii Capital 2 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 91 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
АСК 43 1
101Hotels.com 456 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 7
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 4
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 682 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2393 3
Data monetization - Монетизация данных 1684 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52117 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5195 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12255 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1650 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 987 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2565 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 226 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 561 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7332 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 1
Google Android - приложения и разработчики 606 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1826 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5239 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24604 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4480 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24545 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3240 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7263 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1622 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12607 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4660 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Application store - магазин приложений 1234 1
VK - My.Games 71 7
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 6
BIT.Games Домовята 9 5
Zero City - игра 8 5
BIT.Games Гильдией Героев 6 4
Pixonic War Robots 21 3
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 3
Apple iOS 7926 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 2
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 2
VK Mini Apps 58 2
Hustle Castle 12 2
VK Combo 83 2
VK Connect 21 2
Left to Survive - компьютерная игра 8 2
VK Donut 18 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 2
Google Android 14195 1
VK - Mail.Ru myTarget 146 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4048 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 68 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
Сбер - СберПрайм 48 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 1
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 1
Consult Universal Inshoper 2 1
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
Apple - App Store 2923 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 73 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1162 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 67 1
Сазонов Алексей 4 3
Добродеев Борис 95 2
Корнеев Алексей 8 2
Никифоров Дмитрий 15 2
Чачава Александр 104 2
Никольский Владимир 11 2
Черепенников Антон 84 1
Исагулова Элина 32 1
Гришин Дмитрий 209 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 3 1
Надежин Кирилл 1 1
Кириенко Владимир 141 1
Магурян Василий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147610 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 5
Беларусь - Белоруссия 5789 5
Финляндия - Финляндская Республика 3621 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 3
Беларусь - Минск 643 3
Кипр - Республика 566 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43892 2
Ближний Восток 2971 2
Россия - СФО - Новосибирск 4388 2
Турция - Турецкая республика 2401 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7653 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2486 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3181 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1718 1
Украина 7654 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Армения - Республика 2312 1
Европа 21879 1
Индия - Bharat 5517 1
Испания - Королевство 3732 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Америка Латинская 1833 1
Индонезия - Республика 972 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7611 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13936 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1991 3
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1662 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 692 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29810 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16604 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 882 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19013 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11143 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1360 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4977 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48870 1
Английский язык 6718 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24564 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7181 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4452 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2663 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 964 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5985 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5125 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2116 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3079 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4947 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 310 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 389 1
The Bell - Издание 42 1
VK Skillbox - Скилбокс 116 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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