Leta Group Дамаск СУО Дамаск МФЦ Дамаск-Банк Дамаск-ФМС Дамаск-МЕД


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.10.2025 Axoft подписала дистрибуторский договор с «Дамаск Цифровая Безопасность» 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
20.12.2011 «Сбербанк» выбрал ИТ-поставщиков для нового мега-проекта 1
20.12.2011 Leta Group внедряет систему электронной очереди для «Сбербанка России» 4
22.11.2011 Бизнес допустят к оказанию госуслуг 1
04.07.2011 «Дамаск» организовал обслуживание клиентов в МФЦ в Екатеринбурге 1
31.03.2011 Систему управления очередью «Дамаск» внедрят все муниципалитеты Кемеровской области 1
20.01.2011 Более 100 систем управления очередью «Дамаск» внедрено в России за 2010 г. 1
22.03.2010 Leta Group: на базе системы электронной очереди «Дамаск» автоматизировано свыше 2 тыс. рабочих мест 4

Публикаций - 12, упоминаний - 18

Leta Group и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 279 4
Дамаск Телеком 1 1
МегаФон 9765 1
HP Inc. 5753 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 1
Naumen - Наумен 679 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 971 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1369 1
Ниеншанц 122 1
Галэкс НТЦ - Galex 41 1
Inforser - Инфорсер Инжиниринг - Инфорсер Север - Инфорсер Сервер 27 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 74 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8006 4
БайкалБанк 5 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Почта России ПАО 2226 1
ГПБ - Газпромбанк 1153 1
Альфа-Банк 1850 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Русский стандарт Банк 468 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5179 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5735 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6230 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3498 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1474 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2688 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1979 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2798 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72042 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12241 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 502 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 455 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 502 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21808 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7654 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 235 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1839 1
АМТС - Автоматическая междугородная телефонная сеть 26 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22640 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7477 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28817 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7341 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17732 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25442 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2618 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33566 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6549 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8858 1
Умные платформы 1835 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5804 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2345 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1507 5
Сбер - Сбербанк Краудсорсинг - Очередей.НЕТ 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1041 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5756 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Другов Александр 5 3
Конусов Андрей 86 2
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
Мазикин Валентин 1 1
Широких Алексей 72 1
Туркот Александр 39 1
Микоян Александр 43 1
Попов Алексей 336 1
Ермолаев Артем 379 1
Юнов Константин 45 1
Тюркин Михаил 45 1
Меднов Сергей 124 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Гордеев Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 155118 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 2
Европа 24579 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 44 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45376 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18415 1
Россия - УФО - Свердловская область 1698 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4231 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3145 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 629 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1607 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1679 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1288 1
Россия - СФО - Кемеровская область 976 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 341 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 142 1
Казахстан - Республика 5768 1
Швеция - Королевство 3671 1
Россия - Крайний Север 311 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 419 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50826 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54499 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5279 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17239 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1820 1
Миграция населения - Миграционные службы 432 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6174 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6191 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6609 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9526 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6726 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2280 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3347 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10441 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1188 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396380, в очереди разбора - 732289.
Создано именных указателей - 185010.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

