My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google

My.Games Venture Capital (MGVC) и Google объявили о запуске второго сезона совместной программы бизнес-акселерации для разработчиков мобильных игр. В новом сезоне разработчиков ждут не только личные консультации с экспертами MGVC и Google и закрытое мероприятии Game Drive Demo Day, но и возможность принять участие в образовательных AMA-сессиях, посвященных ключевым направлениям разработки мобильных игр. Кроме того, участники смогут претендовать на инвестиционную поддержку со стороны MGVC. Общая сумма инвестиционного фонда, выделенного MGVC в рамках проекта Game Drive, составит до $30 млн.

Подать заявку для участия в программе могут студии из Европы, Африки и Ближнего Востока. Принимаются заявки от разработчиков, чьи игры уже размещены в Google Play и находятся на этапе тестирования или MVP. Последний день подачи заявок — 18 октября 2021 г. Эксперты My.Games и Google выберут до 10 разработчиков, которые станут участниками программы Game Drive 2021.

«Первая волна Game Drive показала, как много перспективных игровых студий есть в нашем регионе, в том числе в России. Мы поддерживаем такие команды и помогаем им добиться успехов на глобальном уровне. Во втором сезоне участники не только вместе с нами и MGVC поработают над своими играми, но также смогут поучаствовать в образовательных сессиях. Мы надеемся, что это позволит им улучшить нынешние проекты и даст идеи для новых», — сказал Максим Браверман, директор по продажам «Google Россия».

«Как компания, которая сегодня объединяет более 45 студий и обладает многолетним опытом вывода успешных продуктов на рынок, мы прекрасно понимаем, какую ценность имеет для начинающих разработчиков игр менторство и консалтинг. Мы хорошо знаем и любим то, чем занимаемся, и вместе с нашим давним надежным партнером в лице Google мы будем рады предоставить все необходимые возможности для роста разработчиков мобильных игр. В этом сезоне мы еще больше расширили кампанию бизнес-акселерации, сформировав серию образовательных сессий», — отметила Елена Григорян, директор по маркетингу и рекламе My.Games.

Что получают участники Game Drive: оценку проекта экспертами MGVC и Google; менторство — отзыв о проекте и анализ возможностей роста; нетворкинг — обмен опытом с другими студиями и доступ к обучающим проектам MGVC и Google для разработчиков игр; инвестиции — возможность получить финансовую поддержку от MGVC или My.Games; помощь с масштабированием бизнеса; оценку проекта и его бизнес-потенциала; рекомендации по улучшению проекта; оценку проекта экспертами Google с точки зрения выхода на зарубежные рынки; участие в мероприятии Demo Day, которое пройдет 19 ноября; индивидуальные консультации.

Программа Game Drive была запущена в 2020 г. и уже помогла студиям развить свои проекты. В ходе первого этапа кампании команды Google и My.Games Venture Capital получили более 40 заявок от разработчиков из Италии, Франции, Германии, Британии, Кувейта, Испании, России и других стран. По итогам детального анализа заявок было отобрано восемь проектов, авторы которых были приглашены на участие в закрытой конференции Game Drive Demo Day. Помимо развернутых комментариев и консультаций по улучшению продуктов, которые получили участники в ходе конференции, эксперты из Google и MGVC также провели закрытые встречи с каждой из команд-разработчиков, где в индивидуальном порядке предоставили наиболее полные консультации по продукту.

В список финалистов первого сезона попали такие игры, как Warfronts: Battle For Toria! (Sand Forge Games), Big 6 (BIG6 LIMITED), Wasteland Punk (TryHard Games), Order of Fate (Studio3.tech) и другие.