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Якутия Венчурная компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Якутия Венчурная компания и организации, системы, технологии, персоны:
|Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 16 2
|Apple Inc 13225 1
|ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
|data.ai - App Annie 85 1
|Якутск Gj 1 1
|Apple iPad 4022 1
|Семенов Анатолий 35 2
|Солодов Владимир 13 1
|Николаев Айсен 58 1
|Теплов Олег 31 1
|Готовцев Эдуард 2 1
|Путин Владимир 3462 1
|Гоголев Петр 1 1
|Ушницкий Афанасий 1 1
|Тыкушин Руслан 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1508 1
|РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.