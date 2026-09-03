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Якутия Венчурная компания

Якутия Венчурная компания

СОБЫТИЯ

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03.09.2026 В Якутии создадут региональный венчурный фонд на 100 миллионов рублей 2
25.10.2024 В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм 1
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1
11.09.2018 «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Якутия Венчурная компания и организации, системы, технологии, персоны:

Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 16 2
Apple Inc 13225 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
data.ai - App Annie 85 1
Якутск Gj 1 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 500 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 137 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1604 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18424 2
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 99 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26544 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26966 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7213 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26056 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16432 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 250 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 253 1
Apple iPad 4022 1
Семенов Анатолий 35 2
Солодов Владимир 13 1
Николаев Айсен 58 1
Теплов Олег 31 1
Готовцев Эдуард 2 1
Путин Владимир 3462 1
Гоголев Петр 1 1
Ушницкий Афанасий 1 1
Тыкушин Руслан 1 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1241 3
Россия - РФ - Российская федерация 167230 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 568 2
Европа 24999 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3215 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1814 1
Ближний Восток 3161 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47802 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19248 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5811 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18261 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34007 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53773 2
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4443 1
Образование в России 2928 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4007 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12373 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5817 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1213 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1612 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 1
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РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 99 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
Российская креативная неделя 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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