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Студия «Клокворк Драккар» представила первый официальный тизер игры «Гардарики» в День Крещения Руси

Российская видеоигровая студия «Клокворк Драккар» выпустила первый официальный тизер игры «Гардарики» в День Крещения Руси. Тизер погружает в атмосферу древнерусских земель и впервые приоткрывает завесу сюжетной линии проекта. Об этом CNews сообщили представители «Клокворк Драккар».

«Для нас День Крещения Руси — не просто историческая веха, а точка отсчёта, которая определила дух, культуру и вектор развития всей эпохи. Работая над «Гардарики», мы стремимся не только воссоздать сеттинг, а дать игрокам возможность прочувствовать это время изнутри — через визуальный язык, детали быта и атмосферу. Выход первого тизера именно 28 июля — это дань уважения историческим корням нашего проекта», — сказал операционный директор «Клокворк Драккар» Максим Николаев.

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«Гардарики» — это бесплатная (free-to-play) онлайн-игра в жанре Action-RPG с видом от третьего лица и кооперативными элементами, в которой историческая Русь XI века постоянно встречается со славянской мифологией, миром легенд и сказок. Игра рассказывает о пути становления героя и мира в момент, когда Русь объединяется, меняется и вступает в эпоху христианизации. Игроков ждут исследование атмосферного древнерусского мира, динамичные бои, кооперативные подземелья и живые поселения.

В центре сюжета — история княжеского дружинника Годуна и его соратников из Новгородской дружины. Сценарий объединяет реальные вехи истории — эпоху княжения Владимира Святославича и восхождения Ярослава Владимировича, процесс христианизации Руси и противостояние внешним угрозам — с богатым наследием устного народного творчества.

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