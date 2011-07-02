Age of Conan теперь free-to-play Компания Funcom, как и было обещано, перезапустила онлайн-игру Age of Conan. Одновременно со сменой названия на Age of Conan: Unchained, поменялась и

Перезапуск Age of Conan Вслед за несколькими крупными MMORPG, онлайн-игра Age of Conan от Funcom также переходит на популярную модель free-to-play. Уже нынешним летом состоится перезапуск игры под новым названием Age of Conan: Unrated. Со сменой названия измен

Age of Conan: Rise of the Godslayer в разработке Компания Funcom, в рамках проходящей в Германии выставки GamesCom, анонсировала дополнение для MMORPG Age of Conan под названием Rise of the Godslayer, которое будет посвящено древнему государству Кхитай (Khitai), расположенному на востоке Хайбории. Игроки попадают в страну во времена её упадка

Карты оплаты Age of Conan om и фирма "1С" выпустили карты оплаты для русской версии многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures.В широкую продажу поступили карты, позволяющие играть на пр

Русско-польский Age of Conan открывается Сегодня в 14.00 по московскому времени откроется новый PvP-сервер многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures, предназначенный для состязания игроков из России и Польши на просторах Хайбории.Русско-польский сервер носит название Two Eagles — в честь орлов, украшающих г

Age of Conan: новые способы оплаты 1С сообщает о том, что теперь у поклонников игры Age of Conan: Hyborian Adventures появилась возможность оплачивать подписку на игру с помощью

Русско-польский Age of Conan Россией и Польшей: в этот день откроется новый PvP-сервер многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures, предназначенный для сражений русских и польских игроков.Ру

Age of Conan: Hyborian Adventures 1C сообщает о поступлении в продажу русской версии MMORPG Age of Conan: Hyborian Adventures. На полки магазинов игра Age of Conan: Hyborian Adventures поступила в джевел-упаковке и в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя, в каждом и

Age of Conan: Hyborian Adventures в печати Компания 1С отправила в печать русскую версию MMORPG Age of Conan: Hyborian Adventures. В продажу игра поступит 20 февраля в джевел-упаковке и в DVD-боксе с руководством пользователя. Поклонники героической MMORPG получат полностью локализованный

Бета-тест русской версии Age of Conan сегодня м, что сегодня стартует открытое бета-тестирование русской версии многопользовательской онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures. В 20.00 по московскому времени будет запущен выделенный се

Бета-тест русской версии Age of Conan что 3 февраля стартует открытое бета-тестирование русской версии многопользовательской онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures. Оно продлится две недели и завершится 17 февраля.Принять у

Age of Conan сокращается Многие уже неоднократно слышали о том, что, после первоначального всплеска популярности MMORPG Age of Conan: Hyborian Adventures, все больше и больше игроков покидают мир Говарда. И вот, F

Русский сайт Age of Conan рма "1С" сообщает об открытии российского комьюнити-сайта многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures.Новый ресурс представляет вниманию русскоязычной аудитории

Русская версия Age of Conan в феврале Funcom сообщают о том, что выпустят полную русскую версию многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures в феврале 2009 года.Поклонники героической MMORPG получат п

DX10-версия Age of Conan уже скоро Funcom рассказала своему комьюнити о степени готовности DX10-версии онлайновой игры Age of Conan: Hyborian Adventures. В настоящее время обновление тестируется на внутренних сер

Любуемся «культурной» броней из Age of Conan На сайте Age of Conan появилось подробное описание комплектов брони, которые скоро будут добавлены в игру. В отличие от других наборов, эти вещи игроки смогут создавать сами из добываемых ресурсов. Так

Смена руководства в Age of Conan и Anarchy Online Один из основателей Funcom и глава отдела разработчиков Age of Conan Гауте Годагер (Gaute Godager) объявил об отставке. После 16 лет работы в игровой индустрии, Гауте признался, что недоволен успехами AoC, поэтому добровольно уступает место руководи

Вышел PvP патч Age of Conan Funcom, наконец, установила на игровые сервера Age of Conan долгожданный PvP патч, который делает сражение между игроками более осмысленным. Теперь за каждого убитого соперника подписчики получают боевой опыт, и могут повышать свой PvP ранг

DX10-версия Age of Conan на GC 2008 Funcom покажет наконец мифическую DX10-версию MMORPG Age of Conan: Hyborian Adventures. Произойдет данное событие уже на следующей неделе, в рамках Games Convention 2008 в Лейпциге.Age of Conan: Hyborian Adventures сделана по мотивам бессм

Русский запуск Age of Conan в конце года ания Funcom подписали соглашение о запуске русской версии многопользовательской ролевой онлайн-игры Age of Conan: Hyborian Adventures. Согласно достигнутым договоренностям фирма "1С" выполнит п

Age of Conan возглавила список самых продаваемых PC игр ла очень сырая и многие заявленные создателями фишки попросту не работают. World of Warcraft и The Sims продолжают оставаться в горячей десятке, несмотря на свой возраст.Полный список выглядит так:1. Age of Conan: Hyborian Adventures 2. Mass Effect 3. Lego Indiana Jones: The Original Adventures 4. The Sims 2 Double Deluxe 5. World Of Warcraft: Battle Chest 6. The Sims 2 Kitchen & Bath Inter

Age of Conan в продаже Сегодня состоялся долгожданный отечественный релиз онлайновой ролевой игры Age of Conan: Hyborian Adventures (разработчик Funcom; зарубежный издатель Eidos Interactive; издатель в России, странах СНГ и Балтии - фирма 1С).Оригинальная версия Age of Conan: Hyborian A

Age of Conan в печати Фирма 1С сообщает об отправке в печать онлайновой ролевой игры Age of Conan: Hyborian Adventures (разработчик Funcom, зарубежный издатель Eidos Interactive,

Age of Conan в России Определена дата выхода в России онлайновой ролевой игры Age of Conan: Hyborian Adventures. Знаменитая MMORPG, издателем которой выступает 1С, появится на полках магазинов 20 июня. Age of Conan: Hyborian Adventures будет издана на английском я

Age of Conan: планы на лето Хотя релиз Age of Conan состоялся всего пару недель назад, Funcom сообщила о скором выходе первого контентного обновления, в котором будут исправлены многие недочеты игры. Список новинок, который подписчи

Позиция Funcom относительно PvP в Age of Conan Устав от лавины петиций и жалоб на ганкеров в Age of Conan, компания Funcom опубликовала свою официальную позицию на этот счет.«На PvP серверах практически все зоны открыты для сражений, и вы, скорее всего, будете атакованы во время игры.

Age of Conan стала одной из самых продаваемых PC игр Funcom с гордостью сообщила, что ее флагманский проект Age of Conan стал одной из самых продаваемых PC игр всех времен. Всего за несколько дней на виртуальные земли Хайбории вступили более 400 тыс. человек, половина из которых приходится на страны

Поддержка DirectX 10 для Age of Conan откладывается Компания Funcom сообщила, что ожидаемой к международному релизу Age of Conan поддержки DirectX 10 не будет. Задержка составит целых 3 месяца. Как обычно, это связано с желанием больше времени уделить полировке и тестированию новой технологии. Что из этого п

Релиз Age of Conan и ответы на вопросы На прошедших выходных состоялся релиз долгожданной MMORPG Age of Conan, действие которой разворачивается в мрачном мире Хайбории. Правда, пока доступ к серверам смогли получить лишь счастливые обладатели Early Access. Как и ожидалось, в первые же сутк

Обнародованы названия серверов Age of Conan После голосования на официальном форуме Age of Conan, где игроки сами выбирали названия будущих серверов, Funcom опубликовала список утвержденных названий. Американские мы приводить не будем, так как практически все русскоязычное соо

Миллион заявок в бету Age of Conan Funcom и Eidos с гордостью обнародовали статистические данные о своем флагманском MMO проекте Age of Conan:- Более миллиона человек подали заявки на участие в бета-тестировании- Почти 800 тыс. игроков подписались на новостную рассылку.- На официальном форуме было опубликовано 115 тыс. с

Предрелизная презентация Age of Conan Разработчики MMORPG Age of Conan решили организовать праздник для тех, кто уже не первый год ждет выхода этой игры. В норвежском городе Осло 13 мая состоится масштабная тусовка, куда приглашены журналисты и предан

Age of Conan в оригинале Оригинальная версия долгожданной MMORPG Age of Conan: Hyborian Adventures (разработчик Funcom, зарубежный издатель Eidos Interactive) появится в России, странах СНГ и Балтии в конце мая - начале июня, то есть практически одновременно

Эпичное окончание беты Age of Conan На официальном сайте Age of Conan появилось сообщение от Funcom, где говорится о надвигающемся масштабном событии, приуроченном к окончанию тестирования игры. 10 мая на бета сервера будет установлено обновление PvP

Age of Conan: Видео Компания Funcom опубликовала новый видеоролик MMORPG Age of Conan: Hyborian Adventures. Игра уже отправлена в печать. В Северной Америке продажи начнутся 20 мая, а релиз игры в Европе назначен на 23 мая. В России игру издает компания 1С. Скачать

Age of Conan в печати Компания Funcom отправила в печать игру Age of Conan: Hyborian Adventures, одну из самых ожидаемых MMORPG последнего времени. В Север

Age of Conan: Системные требования Компания Funcom обнародовала системные требования, необходимые для комфортной игры в MMORPG Age of Conan: Hyborian Adventures. Напомним, что уже 1 мая стартует открытый бета-тест игры, а релиз намечен на 20 мая. В России игру издает компания 1С.Минимальные системные требования:ОС: Win

Открытая бета Age of Conan стартует 1 мая Представители Funcom развеяли слухи о том, что релиз Age of Conan будет снова перенесен. По их словам, выход игры в США состоится, как и было объявлено, 20 мая, а тремя днями позже откроются и европейские сервера. Дата окончательная и изменению н

Розыгрыш ключей в бету Age of Conan На сайте одной из самых ожидаемых современных MMORPG Age of Conan появилось приглашение принять участие в новой акции. Если вы пропустили шанс попасть в бету и познакомиться с этой замечательной игрой, можно попытать счастья на сайте Gamespot. Ср