Смартфон стал главным игровым устройством для россиян

Эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») выяснили, сколько россиян играют в видеоигры и какие особенности характерны для российских геймеров. Опрос показал, что 45% респондентов предпочитают играть со смартфона, причем большинство делает это дома. Большинство участников опроса проводит за игрой от 30 до 60 минут за сеанс. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В опросе на сайте «ЮMoney» приняли участие более 2000 респондентов, из которых 77% мужчин и 23% женщин.

Гейминг стал рутиной

По данным «ЮKassa», в первом полугодии 2025 г. оборот игровых площадок не изменился по сравнению с июлем – декабрем 2024 г., при этом покупок стало на 11% больше, а средний чек снизился на 10% и составил 529 руб.

«Мы наблюдаем сдвиг в монетизации игрового рынка. Ключевой тренд, подтвержденный данными «ЮKassa», — рост числа транзакций при снижении среднего чека. Этому способствует переход к модели free-to-play, которая нацелена не на мгновенную конверсию, а на масштабирование аудитории. Сначала пользователь играет бесплатно, затем ему начинают предлагать недорогие покупки — скины, бустеры, дополнительные жизни. Постепенно геймер приучается к тратам, которые становятся все больше. В результате игровые компании получают более широкую аудиторию и стабильный доход, а игроки — доступ к качественному контенту без серьезных первоначальных вложений», — сказал директор по B2B-продуктам «ЮKassa» Дмитрий Гнилица.

Опрос пользователей электронного кошелька «ЮMoney» подтверждает, что игровая индустрия перестала быть нишевым развлечением и превратилась в по-настоящему массовый досуг. Этот переход подтверждается и частотой игровых сессий: 42% участников опроса играют в видеоигры каждый день, а 21% — несколько раз в неделю. Большинство опрошенных (42%) играют и онлайн, и офлайн. Почти столько же (41%) отдают предпочтение онлайн-формату, а 17% играют только офлайн.

Вопрос о любимом жанре, предполагавший множественный выбор, показал, что популярнее всего оказались шутеры — их предпочитают 13% респондентов. На втором месте — экшн (12%), на третьем — стратегии и симуляторы (по 10%). Самым непопулярным жанром стал файтинг — на него пришлось лишь 2% ответов.

Мобильный гейминг завоевывает рынок

Исследование показало, что смартфон стал основным игровым устройством для 45% игроков. Компьютеры предпочитают 37% опрошенных, а ноутбуки — 12%. Доля консолей и планшетов остается незначительной — на них приходится 4% и 2% соответственно.

Основным преимуществом смартфонов большинство респондентов (54%) считают то, что игры для таких устройств в основном бесплатные. Еще 41% отмечает удобство игры в дороге, 35% указывают на наличие интересных тем и жанров, а у 26% просто нет других устройств для игр. Среди прочих плюсов формата упоминали также быстрый и удобный вход в игру, возможность просто отвлечься от дел или поиграть перед сном.

Что касается недостатков мобильных игр, главным из них большинство участников опроса (68%) считают обилие рекламы. Еще 27% раздражает, что от игр быстро садится батарея в телефоне, 25% обращают внимание на навязчивую монетизацию, а 15% — на неудобство управления игрой с небольшого экрана.

Две трети предпочитают играть на мобильном дома

При выборе игр для мобильных устройств 35% опрошенных чаще всего ориентируются на жанры, а 30% обращают внимание на рекламу в других играх и приложениях. Еще 10% прислушиваются к рекомендациям друзей, 9% ищут по подборкам в магазинах приложений, 7% — по обзорам блогеров или игровых СМИ. Оставшиеся пользуются разными инструментами или вообще не ищут новинки и играют в то, к чему привыкли.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Более половины респондентов (55%) предпочитают играть в одиночные игры. Еще 20% иногда готовы к кооперациям, если игра подразумевает такой формат, 14% часто играют с другими геймерами из своего сообщества, гильдии или клана, а 11% — с друзьями или знакомыми.

Несмотря на то, что играть со смартфона можно в любом месте, подавляющее большинство опрошенных (65%) делает это в свободное время дома. Только 12% играют в перерывах на работе или учебе, 6% — когда едут на работу или учебу, еще 6% — в более долгих поездках и путешествиях, а 4% — в очередях или во время ожидания. Оставшиеся играют по настроению, когда появляется время или только перед сном.

На одну игровую сессию тратят более получаса

Опрос показал, что 37% игроков проводят за мобильными играми более часа за сеанс, еще 35% ограничиваются получасом-часом. Такая продолжительность сессий показывает, что мобильный гейминг уже не ассоциируется исключительно с короткими перерывами между делами. Только 22% уделяют игре по 15-30 минут, а 6% — меньше 15 минут за раз.

«Привычное представление о мобильном гейминге как о способе убить пять минут в очереди стремительно устаревает. Смартфон стал главным игровым устройством прежде всего потому, что он практически всегда под рукой и с него легко войти в игру, что дает ему дополнительное преимущество перед традиционными девайсами. Мобильные платформы окончательно перестали быть “младшими братьями” ПК и консолей и превратились в самодостаточную площадку для гейминга», — отметил Дмитрий Гнилица.

Большинство геймеров готовы платить за игры

Несмотря на доминирование free-to-play модели — 41% всех опрошенных играет только в бесплатные игры, — значительная часть аудитории готова к тратам. Большинство платящих игроков (29%) тратят на игры на любых устройствах до 1000 руб. в месяц. Еще 17% тратят от 1000 до 5000 руб., 7% — от 5000 до 10000 руб., 6% — более 10000 руб. в месяц.

При этом большинство разделяет консервативный подход к покупкам: 45% приобретают игры и контент в официальных магазинах, а 12% — на сторонних сайтах. Однако «серый» рынок все еще силен: 43% признались, что скачивают игры с торрентов.

В самих мобильных играх 57% опрошенных не тратят деньги. А те, кто тратит, в основном покупают внутриигровые предметы или валюту (32%). Реже тратят на подписки (6%) и разблокировку платных уровней или функций (4%). Интересно, что за отключение рекламы, которая раздражает более двух третей игроков, готов платить лишь 1% респондентов.

«Портрет современного игрока окончательно размылся — теперь это не только энтузиаст за мощным ПК, но и менеджер, играющий в шутер на смартфоне по дороге с работы. Главной задачей для разработчиков и издателей игр в ближайшие годы станет поиск моделей монетизации, которые учитывают меняющиеся особенности клиентов — от предпочтений по длине сессии до лояльности к покупкам», — сказал Дмитрий Гнилица.

