Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Дом.ру»: OneDrive и Dropbox больше не популярны в России

Специалисты провайдера цифровых услуг «Дом.ру» изучили, какие сервисы диджитал-работники выбирают в 2024 г. Компания сравнила количество уникальных пользователей в облачных хранилищах и почтовых сервисах в 2023 и в 2024 гг. по всей сети «Дом.ру». Пользовательский опыт был проанализирован на основе приватности данных и безопасности клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Согласно данным по базе «Дом.ру», очевидным лидером в сфере облачных хранилищ является «Яндекс Диск». Google Drive за прошедший год сохранил свою вторую позицию по популярности у пользователей. На третьем месте – «Облако Mail.ru», количество пользователей которого выросло на 2% по сравнению с 2022 г. Два зарубежных сервиса OneDrive и Dropbox, в отличие от Google Drive, потеряли за год 35% и 50% своих пользователей соответственно.

skrinshot_1_700.jpg
Очевидным лидером в сфере облачных хранилищ является «Яндекс Диск»

В сфере почтовых сервисов абоненты «Дом.ру» предпочитают «Яндекс Почту» остальным сервисам. Второй год почтовый ящик от «Яндекс 360» сохраняет за собой первое место. Следом идут «Почта Mail.ru» и Exchange Online от Microsoft.

Интересно, что в сфере корпоративных мессенджеров доля абонентов в сети «Дом.ру» выросла на 23% за последний год. Во многом это случилось благодаря популярности сервиса для видеоконференций Google Meet, который к началу 2024 г. вырос на 46%, а доля пользователей составила 1,8 млн. При этом Zoom потерял порядка 30% своих пользователей.

Что касается платформ для совместной работы, то здесь самым популярным сервисом продолжает оставаться Evernote с более 50% всех пользователей данной группы. На втором месте идет интерактивная доска Miro (около 30% от всей аудитории), дальше расположились YouGile и Notion (по 10% каждый).

Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда
импортонезависимость

По словам экспертов «Дом.ру», в 2024 г. отечественные сервисы продолжат вытеснять зарубежных конкурентов с рынка. В марте этого года компания Microsoft объявила о приостановке доступа к своим облачным сервисам на территории России, то есть к инструментам Office 365, хранилищу OneDrive и другим цифровым продуктам.

Пользователи, которые будут переходить на российские аналоги, вероятно не заметят разницы и даже увидят преимущества при переходе на «Яндекс Диск» или «Облако Mail.ru». Во многом благодаря безопасности данных и выстроенной экосистеме, которая позволяет хранить всю информацию в одном месте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Российский смартфон «Р-Фон» на отечественном Linux уже можно купить. За него просят 10 миллионов

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Медиахолдинги хотят создать единую систему распространения ТВ в Рунете

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

«Железо» Lenovo и Intel все еще страдает от уязвимости шестилетней давности

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Показать еще

Наука

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет
Показать еще