Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Махновский Кирилл


СОБЫТИЯ


13.03.2026 «Орион» оказывает техническую поддержку жителям Дальнего Востока, оставшимся без спутникового телевизионного вещания 1
22.06.2022 Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ 1
05.04.2022 Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний 1
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 1
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
13.12.2018 ГК «Орион» запускает услуги по проведению прямых телетрансляций 1
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов 1
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн 1
24.07.2017 Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда 1
24.07.2017 Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов 1
17.04.2017 «Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13% 1
12.04.2017 «Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International 1
15.03.2017 «Орион» обеспечил технический запуск нового телеканала Viacom в России 1
25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора 1
12.07.2016 Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3% 1
30.05.2016 «Орион» обеспечит доставку спутникового сигнала на территории Грузии 1
30.05.2016 Российский ТВ-оператор нашел партнера для зарубежной экспансии 1
06.04.2016 «Орион» наращивает комплекс услуг телевещателям 1
20.10.2015 «Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным 1
24.07.2015 «Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции 1
09.10.2014 Генеральным директором «Орион Экспресс» назначен Кирилл Махновский 1
09.10.2014 «Орион Экспресс» принимает на обслуживание абонентов «Рикор ТВ» 1
27.09.2013 «Орион Экспресс» начинает вещание в Киргизии 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Махновский Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 215 23
Триколор - Национальная спутниковая компания 363 9
Ростелеком 10476 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14817 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 891 6
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 342 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Телеком ИнфоПроект 6 1
РуСат 60 1
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 349 1
Рикор Холдинг - Rikor 158 1
ФОРС - Центр разработки 684 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 585 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 178 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 190 1
Продинвест - Белруспродукт 1 1
Альфа-Банк 1898 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2982 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5800 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5384 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6376 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5297 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4849 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9539 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2987 20
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7225 19
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 11
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1396 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74513 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58140 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12381 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5732 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11670 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2364 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3759 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6195 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4343 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10088 2
Аналоговые технологии 2842 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1560 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4078 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9866 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2192 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 676 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 190 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4087 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13184 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 127 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17909 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1900 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 91 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3147 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1153 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 530 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5003 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6996 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6328 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6343 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2381 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1117 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13127 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 383 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 2
Google Android 14881 1
Apple iOS 8375 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1255 1
Кусков Денис 221 6
Ставропольцев Сергей 10 2
Пехтерев Сергей 56 1
Прохоров Алексей 6 1
Толстой Петр 2 1
Ревенко Евгений 1 1
Полозова Елена 2 1
Бельская Яна 11 1
Воловник Александр 2 1
Каплинский Александр 4 1
Чапман Анна 6 1
Труфанов Андрей 5 1
Хитров Юрий 2 1
Куракина Алина 4 1
Чигогидзе Зураб 2 1
Бальмонт Елена 5 1
Левин Леонид 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 159477 20
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1118 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46316 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3025 3
Грузия 1295 3
Россия - УФО - Челябинская область 1433 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1470 3
Европа 24725 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1383 2
Армения - Республика 2391 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2734 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1044 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1019 2
Грузия - Тбилиси 103 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 322 1
Африка Северная 252 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 31 1
Россия - Урало-Сибирский регион 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 1
Казахстан - Республика 5868 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2458 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18916 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8277 1
Россия - УФО - Свердловская область 1817 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3333 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Ближний Восток 3068 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1851 1
Франция - Французская Республика 8024 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2737 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2963 1
Россия - СФО - Новосибирск 4737 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5990 14
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1295 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 770 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26213 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55433 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3202 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20572 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10589 2
Аренда 2591 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8582 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6736 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7421 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2582 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32218 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17538 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2935 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8268 1
Энергетика - Energy - Energetically 5566 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 925 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 694 1
Льготы - Льготные кредиты 155 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1573 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1029 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1262 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 201 1
Татуировка 41 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6442 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1357 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2283 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4966 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 3
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 2
Известия ИД 728 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 134 1
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 51 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Россия К - телеканал 28 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 324 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 134 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424950, в очереди разбора - 727084.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837