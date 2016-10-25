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Хитров Юрий

СОБЫТИЯ


25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора 2
18.04.2012 «Орион Экспресс» набрал ход и более 650 тыс. абонентов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Хитров Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Продинвест - Белруспродукт 1 1
Альфа-Банк 1979 1
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
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Истомин Максим 26 1
Воловник Александр 3 1
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Философия - Philosophy 530 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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